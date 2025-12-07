Ruotsin ensimmäinen hautapaikka Asa-uskoville

Nyedin kirkossa Molkomissa valmistellaan nyt Ruotsin ensimmäistä modernia hautapaikkaa Asa-uskoville.
”Perhoset vatsassasi seison täällä ja näen, että olemme onnistuneet saavuttamaan tämän”, sanoo Thommy Vähäsalo, Nordic Asa Societyn kansallinen johtaja.
Norjalainen Asatru-usko juontaa juurensa aina pronssikauteen asti. Harjoittajat uskovat moniin erilaisiin jumalallisiin voimiin, jotka kumpuavat luonnon muutoksista ja voimista.
”Asatron on äärimmäisen vahva ja näemme, että se kasvaa koko ajan. Ihmiset ottavat meihin yhteyttä, koska heillä on tietty juurettomuus,” sanoo Vähäsalo.
Tällä hetkellä alueella, johon kuuluvat Värmland, Dalarna ja Västra Götaland, on nykyään noin 400 jäsentä. Vähäsalon mukaan maassa on yhteensä noin 1500 jäsentä.
”Haluan tuntea yhteenkuuluvuuden tunteen”
Halu hautapaikasta Asa-uskoville tuli Asa-yhteisöstä, sillä Ruotsissa ei nykyään ole lainkaan sellaista.
”Tärkein syy haluta hautausmaa Asa-uskoville on luultavasti yhteenkuuluvuuden tunne. Tulla haudatuksi samanhenkisten ihmisten kanssa.”
Kesän lopussa yhdistys toivoo pystyvänsä sijoittamaan ensimmäisen uurnan uuden hautausmaan maahan.