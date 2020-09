Ruotsin hallituksen kannatus rapautuu

Vähemmistöhallituksen asema Ruotsissa heikkenee viikko viikolta. Jos vaalit olisivat nyt, saisi konservatiivinen leiri selvän enemmistön valtiopäiville.

Keskipuolueiden tuki mukaanluettuna on hallitusrintamalla 41,4 prosentin tuki väestön parissa. Varsinaisen hallituksen äänestäjiä olisi 30,3 prosenttia (sos.dem 26,5, vihreät 3,8). Tilannetta heikentää lisäksi, että sekä hallituksen vihreät että lojaali tukija liberaalit (3,2) putoaisivat valtiopäiviltä.

Konservatiivisen leirin eli kokoomuksen (20,7), ruotsidemokraattien (20,9) ja kristillisdemokraattien (6,1) yhteiskannatus on 47,7 prosenttia. Kahden suuremman kokema koronakriisin alun tuoma notkahdus on takana. Etäisyyttä hallitukseen ottanut vasemmistopuolue on 8,9 prosentissa.

Hallituksen asemia heikentää sekä kriisin heikko hoitaminen että pintaan pulpahtanut vilkas keskustelu ja huoli maahanmuuttoon liittyvän jengirikollisuuden rajusta kasvusta. Puoluejohtajien suosiomittauksessa pääministeri Löfvénin kannatus on selvästi laskenut.

Vaalien ollessa nyt saisi konservatiivinen leiri 183 paikkaa, hallitusrintama 166, jos vasemmiston 34 paikkaa luettaisiin sen tueksi. Nykyisin se tuki ei ole lainkaan niin varma kuin aiemmin. Sekä ruotsidemokraatit että kokoomus saisivat 80 paikkaa ja kristillisdemokraatit 23. Sosialidemokraattien paikkaluku olisi 100 ja keskustan 32.

Poliittinen tilanne syksyn 2018 valtiopäiviä edeltäneestä asetelmasta on muuttunut huomattavasti. Keskipuolueet menivät vaaleihin osana porvarillista alliansia, mutta siirtyivät hallituksen apupuolueiksi.

Toisaalta allianssin ulkopuolella olleet ruotsidemokraatit olivat kaikkien hylkimiä, mutta ovat murtautuneet eristyksestä. Keskipuolueiden taktikointi ruotsidemokraattien vaikutuksen estämiseksi on siinä osatekijä kokoomuksen reivattua linjaansa yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa. Siihen ilmoitti ensimmäisenä valmiutensa kristillisdemokraattinen puolue.

Kannatuslukemat edellä ovat keskiarvoja viiden tutkimuslaitoksen (Sentio, Sifo, Novus, Demoskop ja Ipsos) syyskuun mielipidemittausten tuloksista.