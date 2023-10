Ruotsin hallitus haluaa perustaa vastaanottokeskuksia EU:n ulkopuolelle laittomille siirtolaisille, joita ei voida karkottaa

Ruotsin maahanmuuttovirasto on äskettäin aloittanut työn vastaanottokeskuksen perustamiseksi Ruotsiin, johon karkotuspäätöksen saaneet laittomat maahanmuuttajat voidaan sijoittaa. Nyt he haluavat mennä vielä pidemmälle välttääkseen laittomien maahanmuuttajien määrän kasvun, mikä puolestaan ruokkii rikollisuutta ja mahdollistaa terroristien leimattua varjoyhteiskuntaa.

Yhdessä useiden muiden maiden kanssa Ruotsi harkitsee keskuksia niille, joilla on karkotuspäätös, mutta jotka jostain syystä eivät voi palata. Näitä ovat muun muassa henkilöt, joiden kotimaat eivät halua ottaa heitä vastaan. Nämä vastaanottokeskukset sijoitetaan EU:n ulkopuolelle.

”Meidän on mentävä vielä pidemmälle ja katsottava, mitä voimme tehdä tulevaisuudessa hallitun maahanmuuton varmistamiseksi”, sanoo maahanmuuttoministeri Maria Malmer Stenergard (M) DN:lle.

Ensi viikolla Stenergard tapaa pohjoismaiset ministerikollegansa Kööpenhaminassa ja keskustelee asiasta.

”Uskon, että tämä on täysin linjassa sen kanssa, miten muut pohjoismaat haluavat toimia. Meillä on erittäin suuri yhtenevyys huolimatta erilaisista hallituksista. Olemme täysin yhtä mieltä siitä, miten maahanmuuttopolitiikkaa on kehitettävä ja tarpeesta tehdä yhteistyötä Pohjoismaissa mutta myös EU:ssa, jotta palauttaminen toimisi.”

Valtavaa turhautumista

Malmer Stenergard toivoo, että lisää eurooppalaisia maita liittyisi mukaan kyseisiin suunnitelmiin ja vahvistaa, että muitakin maita kuin vain pohjoismaita kiinnostaa tutkia tällaisia ratkaisuja.

”Kohtaan valtavaa turhautumista EU-kollegojeni keskuudessa siitä, että nykyinen turvapaikkajärjestelmä ei toimi. Uskon, että meidän on mentävä vielä pidemmälle ja katsottava, mitä voimme tehdä tulevaisuudessa hallitun maahanmuuton varmistamiseksi.”

Useat EU-maat ovat jo keskustelleet mahdollisuudesta perustaa kolmansiin maihin vastaanottokeskuksia, joissa siirtolaiset voivat hakea turvapaikkaa ja odottaa hakemuksensa käsittelyä.

Lähde: Samnytt