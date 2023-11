Ruotsin hallitus ja SD: Ruotsalaisiin arvoihin sopeutuminen on edellytyksenä tukien myöntämiselle

”Ruotsin kurssin” suorittaminen hyväksytysti saattaa olla edellytys sille, että maahanmuuttajat saavat tulevaisuudessa etuuksia.

SVT:n mukaan monet maahanmuuttajat pitävät Ruotsia ”pankkiautomaattina”. He tulevat maahan etuuksien ja ilmaisten hyvinvointipalvelujen vuoksi, mutta eivät ole kiinnostuneita vastineeksi sopeutumaan Ruotsiin.

Tähän on kuitenkin tulossa muutoksia, ovat hallitus ja ruotsidemokraatit ilmoittaneet. Niille, jotka eivät ponnistele tullakseen arvojensa puolesta osaksi ruotsalaista yhteiskuntaa, eivät tule jatkossa saamaan myöskään tukirahaa.

Osa Tidö-sopimuksen vaatimuksiin perustuvaa kotouttamispolitiikkaa

Vaatimus on osa sitä, mitä Tidö-sopimuksessa kuvataan ”vaatimuksiin perustuvaksi kotouttamispolitiikaksi”. Jotta voi vaatia oikeuksiaan, on ensin tehtävä velvollisuutensa, ja siihen kuuluu ennen kaikkea ponnistelu perusasioissa tullakseen ruotsalaiseksi ja osaksi ruotsalaista yhteiskuntaa.

Jos hallituksen ja SD:n ehdotukset toteutuvat, maahanmuuttajien ei ole enää mahdollista mennä sosiaalitoimistoon kuittaamaan kuukausittaisia etuuksia ruotsalaisten veronmaksajien kustannuksella. Sen lisäksi, että maahanmuuttajien on osoitettava pyrkivänsä irtautumaan etuusriippuvuudestaan ja hankkimaan oman toimeentulonsa, heidän on nyt myös pyrittävä omaksumaan ruotsalaiset arvot.

Ehdotuksen uudet vaatimukset koskevat myös uusia tulijoita, jotka saavat sosiaalietuuksien sijasta niin sanottua kotoutumistukea, jonka valtio maksaa Ruotsin sosiaalivakuutusviraston kautta. Sopeutumisehto koskee myös useita muita etuuksia, joita maahanmuuttajat saavat säännöllisesti paljon.

On läpäistävä ”Ruotsin kurssi”

Tarkemmin sanottuna ehdotuksen mukaan maahanmuuttajat käyvät ”Ruotsin kurssin”, jossa he oppivat, miten asiat toimivat Ruotsissa, toisin kuin heidän lähtömaassaan. Heille annetaan myös taustatietoa niistä arvoista, jotka tekevät ruotsalaisesta yhteiskunnasta toimivan, toisin kuin heidän kotimaassaan.

Kotouttamisministeri Johan Pehrson (vas.) selventää, että tämä ei ole pelkkä tarjous vaan tiukka vaatimus.

Pehrson sanoo selvästi, ettei hän aio puuttua siihen, juhlivatko maahanmuuttajat joulua vai eivät, ”miten he tanssivat tai syövätkö he ruokailuvälineillä vai syömäpuikoilla”. Mutta niille, jotka eivät kunnioita Ruotsin perustuslakia tai ruotsalaisia liberaalidemokraattisia perusarvoja, ”siitä tulee tulevaisuudessa ongelma”, muun muassa jäädyttämällä avustukset.

Samat säännöt kuin yhdistysavustuksissa

Ehdotus vastaa sääntöjä, joita jo sovelletaan yhdistyksille ja vastaaville järjestöille myönnettäviin avustuksiin. Saadakseen niitä on suostuttava hyväksymään tietyt perusarvot. Muussa tapauksessa rahaa ei myönnetä, ja voi joutua maksamaan takaisin myös aiemmin myönnetyt avustukset.

Ei ole selvää, voidaanko uuden ehdotuksen mukaan vaatia maksettujen sosiaali- ja toimipaikka-avustusten palauttamista, jos henkilö on pettänyt viranomaisia pyrkimyksissään päästä arvojensa puolesta osaksi ruotsalaista yhteiskuntaa. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos on ”Ruotsin kurssin” aikana sitoutunut kunnioittamaan esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa, oikeusvaltioperiaatetta, sananvapautta ja lasten oikeuksia, mutta on myöhemmin jäänyt kiinni siitä, että elää täysin erilaisten arvojen mukaan.

Kotouttamisministeri: ”Seurauksia niille, jotka eivät osallistu”

”Ruotsin kurssin” suorittaminen ja läpäiseminen on joka tapauksessa edellytys erilaisten julkisten taloudellisten etuuksien saamiselle. ”Niille, jotka eivät osallistu, tulee seurauksia”, sanoo kotouttamisministeri.

Liberaalit, joiden puoluejohtaja vastaa kotouttamispolitiikasta hallituksessa, ovat jo pitkään halunneet kehittää kielikokeita ja muita vastaavia testejä maahanmuuttajille ja yhtä usein luopuneet niistä. Ennen kuin mitään konkreettista tapahtuu tällä kertaa, asiasta tehdään tutkimus. Lopullista aikataulua asiassa ei ole vielä ilmoitettu.

