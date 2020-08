Ruotsin hallitus tukee heikentyvää valtamediaa puolella miljardilla kruunulla

Ruotsin hallitus tukee medioita yhteensä 500 miljoonalla Ruotsin kruunulla auttaakseen näitä selviämään koronapandemian aiheuttamista taloudellisista vahingoista.

Summa vastaa lähes 50 miljoonaa euroa. Nyt myönnetty 300 miljoonan kruunun paketti on jo toinen Ruotsin medialle suunnattu avustus. Avustuspakettia ehdotti alunperin Ruotsin vihreiden (Miljöparti) riveistä tuleva kulttuuriministeri Amanda Lind toukokuussa. Aiempi avustuspaketti oli kooltaan 200 miljoonaa kruunua.

Uusi avustuspaketti on voimassa elokuun 13. päivästä alkaen ja kriteerit sen saamiseksi on nyt määritelty. Toimitustyön tukemiseen tähdätty paketti on suunnattu monen kaltaisille medioille kuten päivälehdille, internet-sivustoille sekä radio- ja TV-kanaville.

Avustus tulee korvaamaan koronapandemian aikaansaamaa mainostulojen pienentymistä ja tilaajien katoamista valtamediassa.

Lähde Dagens Media.