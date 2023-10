Ruotsin jengiväkivalta: 50 paennut Uppsalasta

Ruotsissa riehuva Foxtrot- rikollisverkoston sisäinen, väkivaltainen valtataistelu on kiihtynyt viime aikoina. Uhreiksi on valittu myös jengien jäsenten läheisiä. Muun muassa Uppsalassa on ammuttu jengiin kuuluvan miehen 60-vuotias äiti.

Noin 50 uppsalalaista on paennut kaupungista jengiväkivaltaa. Useimmat ovat jengiläisten perheenjäseniä tai ystäviä. Monet ovat poistuneet Ruotsista, kertoo Ruotsin Radion Ekot-ohjelma.

Myös Suomeen on palannut ruotsinsuomalaisia pakoon jengiväkivaltaa. Monet Ruotsissa asuvat suomalaiset asuvat suurkaupunkien lähiöissä, joissa Euroopan ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien johtamat jengit ovat vahvimmillaan.

Uppsalan kaupunkiin poliisi on määrännyt laajemmat valtuudet antava poikkeustilan helpottamaan väkivallan torjumista.

Tietojen mukaan Uppsalan väkivalta-aallossa on kyse Foxtrot-verkoston valtataistelusta, mutta jengisotia on eri puolilla Ruotsia käynnissä useita. Uppsalassa kiistan osapuolina ovat nimellä ”Kurdikettu” tunnettu Rawa Majid, sekä nimillä ”Mansikka” ja ”Dr. Phil” tunnettu Ismail Abdo.

Molemmat miehet oleskelevat Turkissa.

Viime vuonna 2022, Ruotsissa kuoli jengiväkivallassa 62 ihmistä. Elokuuhun 2023 saakka tänä vuonna kuolleita oli 30. Uppsalan Foxtrot- väkivallan uskotaan nostavan uhrilukua vuoden loppuun mennessä. Pelkästään syyskuussa Ruotsissa tapahtui kymmenen päivän aikana seitsemän jengimurhaa.

Lähde SVT txt-tv