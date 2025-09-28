Ruotsin kansalaisuuksia jaettu avokätisesti uusille äänestäjille – vaalitulosta halutaan ohjata sosiaalidemokraattien suuntaan

Vuoden 2026 eduskuntavaaleissa äänestää ennätysmäärä uusia kansalaisia. Kun lähes 600 000 ulkomaiden kansalaista saa äänensä kuuluviin, moni kysyy: kuka todella päättää Ruotsin tulevaisuudesta?

Vuoden 2026 eduskuntavaaleissa odotetaan ennätyksellistä äänestäjämäärää. Tilastokeskuksen mukaan äänioikeutettujen määrä kasvaa noin 190 000 henkilöllä verrattuna edellisiin vaaleihin.

Vuodesta 2018 lähtien kasvu on ollut erityisen näkyvää vanhempien äänestäjien sekä ensikertalaisten joukossa. Yli 80-vuotiaiden osuus on noussut noin 7,5 prosentista hieman yli 9 prosenttiin. Ensimmäistä kertaa äänestävien osuus on puolestaan kasvanut noin 6 prosentista 6,5 prosenttiin.

Vuonna 2024 myönnettiin noin 49 000 Ruotsin kansalaisuutta henkilöille, jotka olivat vähintään 18-vuotiaita. Tilastokeskuksen mukaan noin puolet ulkomailla syntyneistä kannattaa sosiaalidemokraatteja.

Kunta- ja aluevaltuustojen vaaleissa myös ulkomaan kansalaiset voivat äänestää, ja tässä ryhmässä äänioikeutettujen määrä on arviolta yli 590 000 henkilöä.

Lähde: Fria Tider

Lue lisää aiheesta: