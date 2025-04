Ruotsin korkeapalkkaisin poliisiylijohtaja on tarkka työajastaan – kansalaisille siirrettävä vastuu lisääntyvästä jengirikollisuudesta

Ruotsin poliisiylijohtaja Petra Lundhia on taas haastateltu valtion televisiossa, jossa hän totesi ainoan ratkaisun lisääntyvään jengirikollisuuteen olevan se, että ”koko yhteiskunnan on herättävä”.

Haastattelun taustalla on SVT:n Uppdrag granskningin raportti ”Gängskolan” (suom. ”Jengikoulu”), jossa henkilökunta todistaa, miten jengirikolliset rekrytoivat kouluissa ja päättävät, mihin kouluihin oppilaat menevät – jotta heidän verkostonsa voi pitää alueen hallinnassaan.

Petra Lundh sanoo, ettei hän ole yllättynyt kehityksestä – mutta korostaa, ”ettei poliisi pysty yksin ratkaisemaan jengirikoksia”.

”Se on asia, johon meidän kaikkien on osallistuttava”, poliisiylijohtaja painottaa.

”Mielestäni ehkä koko yhteiskunnan on herättävä, meidän on sopeuduttava tilanteeseen, jossa elämme, ja huomaamme, että jengirikollisuus ja järjestäytynyt rikollisuus on levinnyt koko yhteiskuntaan, ja erityisesti koulun kaltaisessa paikassa, jossa lasten pitäisi olla turvassa, se on aivan kauheaa,” Lundh sanoo SVT:lle.

Vi måste anpassa oss?

Så fan heller.

Työskentelee mahdollisimman vähän

Kun Petra Lundh astui poliisiylijohtajan virkaan 1. joulukuuta 2023, kävi selväksi, että hänestä tulisi Ruotsin kaikkien aikojen korkeapalkkaisin poliisiylijohtaja. Hänen palkkansa on 188 000 kruunua (17 000 euroa) kuukaudessa.

Samaan aikaan Lundhilla on tiukasti rajattu 40-tuntinen työviikko, sillä hän ei anna periksi roolistaan neljän lapsen äitinä.

”Minulle on aina ollut hyvin selvää, että minulla on paljon aikaa perheelle. En periaatteessa koskaan tee töitä viikonloppuisin ja menen yleensä ajoissa kotiin”, Lundh sanoi aiemmin Svenska Dagbladetin haastattelussa.

Kun poliisiylijohtaja Lundh menee kotiin säännöllisen työajan jälkeen, hänelle ei kannata soittaa, koska silloin hän on jo ”päästänyt irti työasioista ja ajattelee muita asioita”, hän selitti. Sama pätee myös viikonloppuisin.

Riippumatta siitä, mitä tapahtuu Ruotsissa riehuvassa jengirikollisuudessa, poliisiviranomaisten on tultava toimeen ilman ykköspomoaan, jos ei ole arkipäivä ja kello näyttää jotain muuta kuin 09-17.

”Minusta on tärkeää lähettää työntekijöille viesti siitä, että teen töitä vain tiettynä kellonaikana”, Lundh selitti Svenska Dagbladetille.

Vaikka Lundhilla ei ole poliisitaustaa ja hän haluaa tehdä mahdollisimman vähän töitä ja keskittyä enemmän äitinä olemiseen, hän sanoo haluavansa uudessa tehtävässään ”vaikuttaa siihen, että Ruotsista tulee turvallisempi ja varmempi maa”.

Lundh on puhunut äänekkäästi sukupuolten tasa-arvon puolesta julkishallinnossa ja päättäväisesti ajanut enemmän naisia valta-asemiin Ruotsin oikeus- ja lainvalvontasektoreilla.

”Lasikattoja rikkonut” ja Ruotsin ensimmäinen naispoliisiylijohtaja valittiin ”Vuoden naiseksi 2024”.

Lähde: Samnytt

