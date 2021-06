Ruotsin koulujen tarkastusvirasto pelkää islamilaista radikalisaatiota – sulkee kaksi koulua Örebrossa

Ruotsin koulujen tarkastusvirasto sulkee kaksi koulua Örebrossa, Al-Azhar -koulun Vivallassa ja Al-Azhar -koulun Mellringessä.

Islamilaisten koulujen omistussuhteissa ja johdossa on vakavia puutteita. Tarkastusviraston päätös tarkoittaa, että Örebron Al-Azhar-säätiö ei saa johtaa kouluja.

Päätös perustuu vuodenvaihteessa 2018/19 voimaan tulleisiin lakimuutoksiin, joiden mukaan Ruotsin koulujen tarkastusviraston on vakuututtava omistajien ja johtoryhmän näkemyksistä ja soveltuvuudesta sekä koulun ylläpitämisen taloudellisista mahdollisuuksista.

Ruotsin kouluvirasto on muun muassa saannut tietoja siitä, että Örebrossa hallitukseen on valittu henkilö, joka on palannut Syyrian taisteluista ISIS-järjestön riveistä.

– Hän on matkustanut Syyriaan sodan aikana liittyäkseen terroristijärjestöön ja palannut sitten Ruotsiin. Säpon tietojen mukaan tämä henkilö on edelleen väkivaltaisen islamilaisuuden kannattaja ja hänellä on laaja kontaktiverkosto väkivaltaiseen islamismiin Örebrossa, sanoo Anders Gullberg tarkastusvirastosta

Turvallisuuspoliisi Säpon arvion mukaan Örebron Al-Azhar -säätiössä on toimintaa, jossa lapset todennäköisesti altistuvat islamilaiselle radikalisaatiolle.

Lähde SVT.