Ruotsin maahanmuuttokriittinen vasemmisto herää

Voiko vasemmisto kritisoida maahanmuuttoa?

Ruotsissa on tätä nykyä tilaa maahanmuuttokriittiselle vasemmistolle, sanoo Mohamed Omar kolumnissaan Det Goda Samhället -nettisivulla. Koska sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue ja vihreät ovat nostaneet massamittaisen maahanmuuton Ruotsin kansalaisten hyvinvoinnin edelle, ovat edellytykset kansallismieliselle laitavasemmistolle olemassa.

Omar huomauttaa, että moni vasemmistolainen käsittää, ettei massamuutto voi jatkua. Heille on jäänyt vaihtoehdoksi ainoastaan siirtyminen ruotsidemokraatteihin. Monelle se kynnys on liian korkea. Kun konservatiivinen blokki saattaa nousta hallitusvaltaan, voi kynnys nousta entisestään.

Punavihreät puolueet saattavat uudistua todellisuuden paineessa. Se on työlästä. Niin monelle on aihe muuttunut arvovaltakysymykseksi. Järkevä, kohtuullinen suhtautuminenkin on leimattu rasismiksi.

Mohamed Omar kummastelee, kuinka ”kestävä kehitys” suvaitsevaisena iskulauseena sisältää poliittisessa slangissa kaiken – paitsi maahanmuuton. Sen kohdalla ovat kestävyyttä ihannoivat ajaneet kestämätöntä politiikkaa.

Poliittisen historiansa vuoksi Omar tuntee läheisesti henkilöitä, jotka ovat uuden vasemmistolaisen kriittisen liikkeen paikallisia järjestäjiä. Esimerkkeinä oirehdinnasta ja tulevasta mainitaan Örebropartiet, Malmölistan ja Framåt Sverige. Aktivistit ovat entisiä laitavasemmistolaisia. Yhdistävä näkemys on kansallismielisyys jossa kosmopolitismin sijasta ajatuksena on ´kansain-välisyys´. Kuten oli laita vanhassa vasemmistossa. Nykyinen uusi vasemmisto tahtoo panna kansakunnat viralta.

Mohamed Omar arvostelee maahanmuutossa sitäkin, että kotimaissaan sortoa kokevat lähtevät muualle ja jättävät maanmiehensä pulaan. Miksi ei pysytä omassa maassa ja tehdä vallankumous, jos tarvitaan.

Omar tunnetaan myös nimellä Eddie Råbock. Hän on syntynyt Uppsalassa ruotsalaisen äidin ja iranilaisen isän lapsena. Poliittiselle taipaleelle, lähes korpivaellukseen kuuluu niin äärivasemmistolainen vaihe kuin islamismi. Samoin antisemitismi, josta hän myös teki näyttävän irtioton – pyysi julkisesti anteeksi juutalaisilta. Monimutkaisen poliittisen ja aatteellisen kehityksen läpikäyneenä hän otti v. 2017 toisenkin nimen, jossa äidin tyttönimi on sukunimenä.

Vuosia sitten Omar on luopunut islamin uskosta sekä asemoitunut konservatiiviseen leiriin, vahvasti ruotsidemokraatteihin. Hän on runoilija, esseisti, kolumnisti ja kulttuuriarvostelija. Listalla ovat mm. Sydsvenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Radio, Folket i Bild / Kulturfront, Judisk Krönika, Kyrkans Tidning, Uppsala Nya Tidning, Minaret -lehden päätoimittajuus. Hän on julkaissut 21 teosta, joukossa alusta alkaen orientaalisen tyylin runoteoksia. Tätä nykyä hän vaikuttaa mm. ruotsidemokraattien nettilehdessä Samtiden.