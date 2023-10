Ruotsin maltillisen kokoomuksen Sven Gustafsson: ”Meille mahtuu paljon enemmän ihmisiä – niin ruotsalaisia kuin maahanmuuttajiakin”

Etelä-Tukholmassa asuva maltillisen kokoomuksen puoluepamppu haluaa lisää massamaahanmuuttoa Ruotsiin. Poliitikon mukaan massamaahanmuutossa ei ole mitään ongelmaa, vaan kysymys on vain siitä, miten se saadaan toimimaan.

Haningen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sven Gustafsson (M) esiintyi sunnuntaina SVT Agenda -ohjelmassa kommentoimassa maahanmuuttajien lisääntyvää väkivaltaa, joka on iskenyt pahasti hänen kotikuntaansa.

Gustafsson ei kuitenkaan näe maassa tapahtuneesta kehityksestä huolimatta ongelmia massamaahanmuutossa. Hän ei ole täysin tyytyväinen puoluetoverinsa ja pääministeri Ulf Kristerssonin viime viikolla pitämään puheeseen kansalle ja rikollisjengikeskusteluun, jossa ”maahanmuutto on epäterveesti esillä”.

”Olemme pieni maa ja voimme majoittaa huomattavasti enemmän asukkaita, ruotsalaisia ja maahanmuuttajia. Suuri ongelma on se, että me emme esitä mitään vaatimuksia. Ruotsiin tulee täysin kyvykkäitä ihmisiä, joilla on valtava motivaatio, emmekä me esitä mitään vaatimuksia toimeentulosta tai lainkuuliaisuudesta”, Gustafsson sanoo studiossa ja jatkaa:

”Mielestäni maahanmuuttoon on kiinnitetty epäterveesti huomiota.”

”Integrointi on helppoa”

Gustafssonin mukaan yhteiskunnan tarvitsee vain asettaa maahanmuuttajille vaatimuksia, jotta monikulttuurisuushanke toimisi.

”Jos meillä olisi ollut erilainen oikeuspolitiikka ja jos olisimme esittäneet erilaisia vaatimuksia, olisi ollut hyvin helppoa integroida ihmisiä tähän yhteiskuntaan.”

Gustafsson on ”täysin vakuuttunut siitä, että tämä ratkaistaan” sortopolitiikan avulla.

"Svenskarna är godhetsknarkare som tror att allt går att lösa med handhjärtan. Det måste sluta nu!" Sven Gustafsson.

Kommunstyrelsens ordförande,

Haninge.

Min nyvunna hjälte!

Staty i Kungsträdgården!

Lähde: Samnytt