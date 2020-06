Ruotsin musliminuoret eivät kunnioita demokratian periaatteita – valtio perii avustuksia takaisin

Ruotsalainen muslimien nuorisojärjestö joutuu maksamaan takaisin saatuja avustuksia, koska heidän ei katsota kunnioittavan demokratian periaatteita. Korkein oikeus ei ole antanut valituslupaa, joten alemman oikeusasteen tuomio pysy voimassa.

Ruotsin nuorisohallitus (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF) teki joulukuussa 2016 kielteisen päätöksen Ruotsin musliminuorten (Sveriges unga muslimer, SUM) avustushakemukseen. Nuorisohallitus katsoi, että muslimijärjestö ei täytä tuen saamisen edellytyksiä epädemokraattisten näkemyksien vuoksi muun muassa tasa-arvon ja syrjinnän alueilla.

Tutkittuaan asiaa tarkemmin viranomaiset totesivat, että järjestön tulee maksaa takaisin aiempina vuosina saamiaan tukia kaikkiaan 1,3 Ruotsin kruunun edestä.

Järjestö valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka säilytti päätöksen. Seuraavaksi järjestö pyysi valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, mutta lupaa ei myönnetty.

Oikeuden tiedotteen mukaan viranomaisten tutkimukset osoittavat, että Ruotsin musliminuoret ja useat sen jäsenjärjestöt ovat kutsuneet puhujiksi epäsopivia henkilöitä. Järjestön edustajat ovat myös puhuneet demokratiaa vastaan.

Koska järjestö ei ollut tehnyt tarpeeksi puutteiden korjaamiseksi, saadut tuet on maksettava takaisin.

Rashid Musa, joka on luotsannut Ruotsin nuoria muslimeja, on puolustanut Syyrian taistelukentille matkustaneita maahanmuuttajia.

– He haluavat auttaa, Musa on todennut henkilöistä, joiden määränpää on ollut Lähi-idän taistelut, joiden aikana syyttömiä miehiä, naisia ja lapsia on tapettu islamin nimessä.

– Verorahojen ohjaaminen islamisteille ei ole hyväksyttävää. Islamismille ei Ruotsissa ole sijaa, sanoo Ruotsidemokraattien parlamenttiedustaja Jonas Andersson.

Lähde Samtiden.