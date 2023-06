Ruotsin pääministeri vaatii EU:n ”tiukinta” maahanmuuttopolitiikkaa: ”Massamaahanmuutto ja heikko kotouttaminen eivät toimi!”

Ruotsin maahanmuuttopolitiikan uudistuksissa painotetaan aiempaa enemmän kielitaitoa sekä maan kulttuuriperinnön ja tapojen arvostamista.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on vaatinut radikaalia muutosta maan maahanmuuttopolitiikkaan. Hän on korostanut, että ulkomaalaisten on liian helppoa saada Ruotsin kansalaisuus. Lisäksi hän on sanonut, että monet maahan saapuvat uudet kansalaiset eivät ymmärrä ruotsin kieltä eivätkä maan lakeja.

Keskustaoikeistolaisen maltillisen puolueen johtaja kirjoitti Aftonbladet-sanomalehdessä tiistaina Ruotsin kansallispäivän kunniaksi, että hänen hallituksensa varmistaisi, että uudet tulijat eivät ole syyllistyneet rikoksiin kotimaassaan. Lisäksi heidän pitäisi arvostaa ja kunnioittaa Ruotsin kulttuuriperintöä.

”Haluan tehdä selväksi: massiivinen maahanmuutto ja huono kotouttaminen eivät vain toimi. Siksi muutamme nyt Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaa ja teemme siitä EU:n tiukimman”, Kristersson kirjoitti.

”Ei turvapaikkaa tarkoittaa ’EI’ ja sinun on poistuttava maasta. Sen pitäisi olla itsestään selvää, mutta se ei ole”, Kristersson totesi. ”Yhtä tärkeää on, että ’KYLLÄ’ tarkoittaa sitä, että pääset todella mukaan ruotsalaiseen yhteiskuntaan”, hän lisäsi.

Ruotsin pääministeri hahmotteli useita maan nykyisen maahanmuuttopolitiikan osa-alueita, joita hän aikoo uudistaa. ”On korkea aika rakentaa Ruotsia yhdessä ja kuroa umpeen syrjäytymistä”, hän sanoi.

”Kansalaisuus on enemmän kuin pelkkä passi”

Ensinnäkin maahanmuuttajien on oleskeltava Ruotsissa nykyistä pidempään ennen kuin he voivat hakea kansalaisuutta. Heillä on myös oltava tietoa ruotsalaisesta kulttuurista ja tavoista sekä osoitettava, miten he aikovat elää kunniallista elämää maassa ja pysyä omavaraisina.

”Se on enemmän kuin pelkkä passi”, Kristersson sanoi Ruotsin kansalaisuudesta. ”Se on yhteiskuntasopimus, joka sisältää sekä oikeuksia että velvollisuuksia.”

Toiseksi Ruotsin kansalaiseksi haluavien on arvostettava maan yhteisiä arvoja, kuten oikeutta tasa-arvoon kaikilla elämän osa-alueilla ja perheen merkitystä.

”Ruotsissa vallitsee sukupuolten välinen tasa-arvo. Täällä työskentelevät sekä miehet että naiset. Ruotsissa aikuiset voivat mennä naimisiin kenen kanssa haluavat. Täällä sekä pojilla että tytöillä on oikeus sekä uida että pelata jalkapalloa. Täällä lapset ovat vanhempiensa suurin vastuu elämässä, mutta täällä lapsilla on myös omat oikeutensa”, hän selitti.

Lopuksi Kristersson kertoi, että hallitus aikoo kiinnittää entistä enemmän huomiota ruotsin kieleen, joka on hänen mukaansa ”tie yhteiskuntaan ja kulttuuriin”. ”Se on liima, joka sitoo meidät yhteen”, hän totesi.

”Ruotsin kielen sujuvaa osaamista tullaan vaatimaan uusilta tulijoilta”

Kristersson valitteli, että tähän asti ”ei ole ollut mitään odotuksia siitä, että Ruotsiin tulevat oppisivat todella kielemme”, mikä on hänen mukaansa tehnyt Ruotsista ”huonolla tavalla ainutlaatuisen”.

Kaikilta uusilta tulijoilta vaaditaan pian ruotsin kielen sujuvaa osaamista, ja kouluissa edellytetään tiukempaa ruotsin kielen puhumista tunneilla ja muiden kielten tarjoilun vähentämistä.

Kristersson paljasti alun perin aikovansa uudistaa Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaa muodostettuaan koalitiohallituksen viime vuoden lokakuussa saavuttamansa vaalimenestyksen jälkeen.

Tämä johtui kuitenkin suurelta osin Riksdagin toiseksi suurimman puolueen, oikeistolaisten ruotsidemokraattien, vaikutusvallasta. He pitävät hänet vallassa luottamus- ja toimitussopimuksella, jonka ehtona on, että hän vähentää maahanmuuttoa.

Lähde: Remix