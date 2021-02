Ruotsin poliisi rekrytoi maahanmuuttajia: ”Heitä on aivan liian vähän”

Länsiruotsalainen Fyrbodalin poliisialue haluaa houkutella ihmisiä poliisin ammattiin. Pyrkimys on saada poliisikoulutukseen enemmän naisia ​​ja maahanmuuttajataustaisia.

Kuuden kuukauden ajan Emma Anderssonintehtävänä on houkuttella enemmän ihmisiä poliisiksi. Andersson mainitsee erityisesti kaksi aliedustettua ryhmää Ruotsin poliisissa.

– Naisia ​​ja maahanmuuttajataustaisia ​​ihmisiä on aivan liian vähän, hän sanoo.

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osalta Emma Andersson sanoo, että heillä voi olla kokemusta ja kielitaitoa, joista on hyötyä poliisin työssä.

Andersson uskoo, että yleinen kuva naisista poliisin ammatissa on väärä.

– Luulen, että on kuva siitä, että poliisin on oltava erittäin vahva ja nopea. On niitä, jotka luulevat että tietyistä tilanteista selvitään voiman tai muun avulla, hän sanoo.

Emma Anderssonin mukaan näin ei kuitenkaan ole.

– Jos et ratkaise kommunikaatiotilannetta, jos väkivaltaa tarvitaan tavalla tai toisella, tarvitset vahvistuksia riippumatta siitä, oletko nainen vai mies.

