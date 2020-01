Ruotsin poliisi rekrytoi riveihinsä lisää maahanmuuttajia – hallitus haluaa poliisivoimiin kulttuuriosaamista

Ruotsin hallitus haluaa poliisivoimiin enemmän maahanmuuttajataustaisia miehiä ja naisia. Diversiteetin kasvattaminen tapahtuu kuitenkin hitaasti.

Ruotsin hallitus haluaa poliisivoimiin ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, mutta asia on Nyheter Idag -julkaisun mukaan osoittautunut ongelmalliseksi.

Viime syksynä poliisikoulutukseen hakeneista neljänneksellä oli maahanmuuttajatausta, mutta koulutuksen aloittaneista vain joka kymmenes kuului tähän väestöryhmään. Naisten osalta tilanne oli vielä huonompi: vain noin kaksi prosenttia poliisikoulutuksen aloittaneista naisista oli maahanmuuttajataustaisia.

Poliisin muotoisuus kasvaa hitaasti, koska maahanmuuttajataustaisten hakijoiden on usein vaikea täyttää pääsyvaatimuksia. Muun muassa ruotsinkielen osaaminen on heikkoa eivätkä kouluarvosanat ole aina kovin korkeita.

Poliisi kokee kuitenkin tarvitsevansa kipeästi monimuotoisuutta organisaatiossaan.

– Noin 30 prosenttia Ruotsin väestöstä on maahanmuuttajataustaisia, ja me tarvitsemme niitä taitoja, poliisipäällikkö Max Lutteman kertoo. Taidoilla hän tarkoittaa kielitaitoa sekä ”kulttuuriosaamista”. Jos poliisitutkintaa suorittava henkilö on samasta kulttuuripiiristä kuin tutkittava, kulttuuriosaaminen saattaa hyödyttää tutkintaa.

Vaikka Ruotsin poliisi kaipaakin kipeästi monimuotoisuutta, toistaiseksi ei ole suunnitelmia madaltaa pääsykynnystä poliisikoulutukseen. Sen sijaan poliisi mainostaa koulutusta messuilla ja muissa tapahtumissa.

Myös Suomessa on havahduttu monimuotoisuuden tarpeeseen poliisivoimissa. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi joulukussa 2019 haluavansa poliisivoimiin lisää vähemmistöjä, kuten muslimeja. Ohisalo uskoo, että jos poliisivoimissa olisi enemmän vähemmistöryhmiin kuuluvia henkilöitä, luottamus poliisin ja kansalaisten välillä lisääntyisi.

Jotta poliisivoimat saataisiin myös muslimeille kiinnostavaksi, sisäministeriö selvittää muslimihuivin yhdistämistä osaksi poliisin virka-asua.

Lisätty kappaleet Suomen poliisivoimista 22.1 klo 20:59