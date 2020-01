Ruotsin poliisi tiedottaa suuroperaatiosta Malmössä – jakaa arabiankielisiä lentolehtisiä

Ruotsin poliisi jatkaa Malmössä jengirikollisuuden vastaista toimintaa.

Ruotsin poliisi aloittaa ensi viikolla Malmössä suuroperaation. Asiasta kertoi Skånska Dagbladet perjantaina.

Suuroperaatio liittyy operaatio Rimfrostiin, ja siitä on tiedotettu useilla kielillä. Lentolehtisiä on painettu ruotsiksi, arabiaksi, serbiaksi, kroaatiksi ja paštuksi [Afganistanissa ja Pakistanissa puhuttu kieli].

Ruotsin poliisi on mobilisoinut Malmön kaupunkiin yli 100 virkailijan osaston.

Operaatio Rimfrost on kansallinen ohjelma Ruotsissa, jonka avulla maan viranomaiset pyrkivät kitkemään ammuskeluita ja räjäyttelyitä. Marraskuun puolivälissä 2019 alkaneen operaatio Rimfrostin aikana poliisi on takavarikoinut eteläisen poliisipiirin alueella 20 asetta, kolme kiloa räjähteitä ja 16,5 kiloa huumeita. Yli 400 autoa on ratsattu ja 136 kotietsintää suoritettu.

Ruotsi taistelee kasvavaa jengirikollisuutta vastaan monin eri tavoin. Viime syksynä Malmön kaupunki yhdessä poliisin kanssa toi kaduille uuden toimintatavan tappavan väkivallan vähentämiseksi. Toimintamallia kutsutaan nimellä ”Stop shooting – Lopeta ampuminen”. Käyttäytymismallin mukaan poliisi pyytää anteeksi ihmisiltä parantaakseen lähiöiden asukkaiden ja poliisin välistä luottamusta.

Malmö on yksi Ruotsin maahanmuuttajavaltaisista kaupungeista, joita kurittaa jengirikollisuus. Vuonna 2018 Malmön asukkaista 45,9 prosenttia oli maahanmuuttajataustaisia. Törnrosen-Örtagårdenin lähiössä maahanmuuttajataustaisia on 94 prosenttia asukkaista.