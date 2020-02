Ruotsin poliisin vastaus pääministeri Löfvenille: ”Rikollisuus johtuu maahanmuutosta, ei 14 vuoden takaisista veroleikkauksista”

Ruotsalaisten nuorten kohtaama rikollisuus on laajamittaisen humanitaarisen maahanmuuton eikä veroleikkausten syytä, kuten Ruotsin pääministeri Stefan Löfven väitti vastikään.

Göteborgin poliisitarkastaja Anders Karlsson on jyrkästi eri mieltä pääministeri Stefan Löfvenin kanssa. Karlssonin mukaan ratkaisu kasvavaan rikollisuuteen on maahanmuuton vähentäminen, sillä lisääntynyt rikollisuus on suoraa seurausta humanitaarisesta maahanmuutosta.

– Nöyryytetään mitä julmimmalla tavalla ja filmataan. Maahanmuuttajanuoret ovat merkittävässä määrin yliedustettuina näissä tapauksissa tekijöinä. Tämä on tosiasia, mukaan ei tarvitse sotkea tunteita, tältä todellisuus näyttää, Karlsson kirjoittaa GP-julkaisussa.

Poliisitarkastaja suhtautuu kriittisesti myös Löfvenin väitteisiin, että poliitikot eivät ole nähneet rikollisuuden kasvua ennakolta, sillä poliisit ovat.

– Kyllä, minä ja työtoverini olemme nähneet tämän tulevan jo useiden vuosien ajan, eikä sillä ole mitään tekemistä neljätoista vuotta sitten tehtyjen veroleikkausten kanssa. Elämme mahdollisesti maailman naiiveimmassa maassa, missä hyvinvoinnin purkaminen on mennyt koville kierroksille viime vuosina, poliisitarkastaja kertoo.

Karlssonin mukaan ”valtava humanitaarinen maahanmuutto” on johtanut klaanikulttuurin kasvuun, huumeiden salakuljetuksen ja aseiden lisääntymiseen. Vaikka kaikki maahanmuuttajat eivät ole rikollisia, heidän osuutensa on voimakkaasti korostunut.

Poliisitarkastaja vaatii, että maahanmuutosta keskusteltaisiin järkevästi ilman kuumenneita tunteita. Integraatio on epäonnistunut ja eriytyminen lisääntyy. Poliisi törmää rikollisiin, joilla on kymmenen identiteettiä, ja henkilöihin, jotka turvallisuuspoliisi on merkinnyt punaisella mahdollisina terroristeina. Samaan aikaan huumeiden salakuljetus on kasvanut räjähdysmäisesti.

Karlssonin mukaan humanitaarista maahanmuuttoa on rajoitettava merkittävästi, kaikkien vuoksi. Hän myös haluaisi poistaa nuorisoalennukset vakavista rikoksista annetuista rangaistuksista.

Ruotsin kansalaisilla on oikeus vaatia, että turvallisuus maassa taataan. Muutoin luottamus yhteiskuntaan voi kadota kokonaan.