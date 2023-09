Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thornberg: ”Ennennäkemättömiä terroritekoja”

Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thornberg kommentoi perjantaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa väkivalta-aaltoa ja sitä, millaista yhteistyö Ruotsin puolustusvoimien kanssa voisi olla.

-”Valitettavasti mikään ei viittaa siihen, että tämä vakava väkivalta loppuisi nopeasti. Mielestämme on todennäköistä, että uusia väkivaltaisia välikohtauksia tapahtuu ennen kuin suuntaus kääntyy”, sanoo poliisikomentaja Anders Thornberg.

”Tämä on ennennäkemättömän laajaa terrorismin kaltaista väkivaltaa. Ei ole kyse yhdestä rajan ylityksestä, vaan useammasta.”

Poliisi on jo aloittanut keskustelut puolustusvoimien ylipäällikön kanssa siitä, miten Ruotsin asevoimat voidaan ottaa mukaan jengien vastaiseen työhön.

-”Se tulee olemaan poliisin komennossa. Kyse ei ole puolustusvoimien lähettämisestä kentälle suoranaisiin lainvalvontatehtäviin”, Thornberg sanoo.

Poliisiviranomaisen lehdistötilaisuus perjantaina pidettiin yhdessä valtakunnansyyttäjän kanssa.

”Viime päivien ja viikkojen väkivallanteot ovat järkyttäneet maatamme. Vakavien rikollisten väliset konfliktit ovat johtaneet siihen, että viattomia ihmisiä on murhattu, loukkaantunut ja menettänyt kotinsa. Nuoret lapset ovat nähneet jotain kauheaa, jota he eivät koskaan unohda. Ei ole ylitetty yhtä rajaa, vaan useita. Ymmärrän, että ihmiset ovat vihaisia, surullisia ja hyvin huolestuneita”, sanoo Thornberg.

Hän sanoo, että useimmat iskut liittyvät samoihin rikollisryhmiin ja että monilla alueilla on meneillään intensiivisiä ponnisteluja henkilöiden syyttämiseksi.

”Poliisi on kehittänyt ja parantanut työmenetelmiään. Ennaltaehkäisemme murhia ja räjähdyksiä ja puutumme nopeasti asiaan, kun jotain tapahtuu. Toimimalla nopeasti ja tehokkaasti olemme pidättäneet monia epäiltyjä ja estäneet useita väkivallantekoja. Selvitysprosenttimme on noussut merkittävästi. Tänä vuonna meillä on tähän mennessä vajaat 300 henkilöä pidätettynä vakavien aserikosten vuoksi, mikä on kaikkien aikojen korkein määrä.”

Poliisi yhteistyössä puolustusvoimien kanssa

Säilöönotto on toimenpide järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Poliisiylijohtaja korosti, että on myös tarpeen estää uusien henkilöiden rekrytointi jengeihin.

”Vakava rikollisuus on yleistymässä, ja tämä on erittäin huolestuttava suuntaus. Tämän estämiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan pitkäjänteisiä ja kestäviä ennaltaehkäiseviä toimia. Me poliisit otamme kovan linjan rikollisuutta vastaan. Se edellyttää kuitenkin myös, että meillä on mahdollisuus keskittyä juuri siihen: rikollisuuden torjuntaan. Siksi on tärkeää, että kaikki viranomaiset, joilla on rikostorjuntatehtäviä, tehostavat työtään ja että teemme yhä enemmän yhteistyötä, jotta voimme maksimoida väkivallan vastaiset toimemme.”

Esimerkkinä poliisipäällikkö korosti yhteistyötä Ruotsin puolustusvoimien kanssa.

”Meillä on hyvä yhteistyö ja haluaisimme tehdä sitä vielä enemmän. Olen puhunut ylipäällikön kanssa siitä, miten kehitämme jatkossakin työtämme yhdessä ja tiivistämme yhteistyötämme useilla aloilla. Tämä on jatkuva prosessi”, sanoo poliisiylijohtaja.

Anders Thornberg kertoi myös raportista, jonka poliisiviranomainen on laatinut yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa hallitukselle.

”Siinä kuvataan, miten voimme tehdä tehokkaampaa yhteistyötä järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvissä ympäristöissä olevien lasten ja nuorten kanssa. Samanaikaisesti kun tehostamme työtä kuntien ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa, lisäämme edelleen omia valmiuksiamme”, Thornberg sanoo.

NOA:n johtaja Johan Olsson puhui siitä, miten omia valmiuksiamme voidaan vahvistaa.

”Olemme vahvistaneet väkivallalle eniten alttiita alueita jatkuvasti vuoden aikana. Nyt lisäämme merkittävästi poliisin läsnäoloa rikollisimmilla alueilla. Lisäämällä läsnäoloa ja poliisitarkastuksia estämme enemmän rikoksia ja nostamme enemmän syytteitä”, Olsson sanoo.

”Käytämme myös merkittäviä resursseja lisätäksemme tiedonkeruuta rikosten tilaajia, järjestäjiä ja toteuttajia vastaan. Teemme tämän sunnuntaina voimaan tulevan uuden lainsäädännön avulla, joka koskee niin sanottua ennaltaehkäisevää salakuuntelua”, Olsson kertoo.

Lähde: Fria Tider