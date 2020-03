Ruotsin pommi-iskut – salaako Ruotsin turvallisuuspalvelu turvallisuusuhkan?

Ruotsin turvallisuuspalvelu SÄPO sivuuttaa järjestäytyneen rikollisuuden muodostaman turvallisuusuhkan, sanoo professori Wilhelm Agrell. Hän kummastelee asiaa Svenska Dagbladetin haastattelussa. SÄPO:n vuosikertomus julkistettiin viime torstaina.

Turvallisuuspalvelun ja ulkopolitiikan tuntijana, muun muassa Ruotsin sotatieteiden akatemian jäsenenä Lundin yliopiston professori Wilhelm Agrell ihmettelee, miksi järjestäytyneen rikollisuuden ja jengiväkivallan uhka on sivuutettu. Pommi-iskut ja rajusti lisääntyneet ampumistapaukset on Ruotsissa laajalti uutisoitu, mutta aihe on ohitettu selonteossa, kertoo Samtiden.

Agrell sanoo odottaneensa, että rikollisen väkivallan kasvusta olisi tehty analyysi. SÄPO:n vuosikertomus käsittelee muun muassa kybervakoilua ja -vaikuttamista, valehenkilöiden mediavaikuttamista samoin kuin perinteistä vakoilua. Myös perinteinen valtiollinen vaikuttaminen on aktivoitunut.

SÄPO:n päällikkö Klas Friberg kuvasi muuttunutta turvallisuustilannetta vuosikirjan julkistamistilaisuudessa. Globalisaatio ja digitalisoituminen on lisännyt myös Ruotsin haavoittuvuutta. Tätä käsitellään laajasti. Kuitenkin yleisölle näkyvä turvallisuuden uhka on jäänyt sivuun.

Agrell huomauttaa, että nykyisellä järjestäytyneellä rikollisuudella on laaja väkivallan kapasiteetti, joka voi kääntyä myös koko yhteiskuntaa vastaan. Turvallisuuspalvelun selonteko käsittelee väkivaltaista islamismia ja äärioikeiston uhkaa. Kuitenkaan eri tavoin järjestäytyneen uuden väkivallan taustoista ei esitetä analyysiä. Ruotsin lain auktoriteetti on jo nyt lakannut olemasta voimassa tietyillä alueilla.