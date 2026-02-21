Ruotsin rikollisjengit myyvät nyt väärennettyä laihdutuslääkettä

Dagens Nyheterin mukaan Ruotsin lääkeviranomainen löysi selvityksessään yli 120 verkkosivustoa, joilla on yhteys Ruotsiin ja jotka myyvät avoimesti Ozempicin kaltaisia laihdutuslääkkeitä. Lääkeviranomaisen mukaan laitonta kauppaa hoitavat usein rikollisjengit.

Tutkija Tomas Nilsson kertoo lehdelle, että pimeässä laihdutuslääkekaupassa liikkuu paljon rahaa. Nilssonin mukaan lähes kaikki Ruotsin rikollisjengit myyvät myös laihdutuslääkkeitä.

Laihdutuslääkkeillä on kysyntää pimeillä markkinoilla, koska niitä ei määrätä kovin helposti ja ne ovat myös kalliita. Pimeästi myytävät lääkkeet voivat olla vaarallisia, koska väärennettyjen lääkkeiden todellisesta koostumuksesta ei voi olla täysin varma.

Vaikuttava aine tuodaan Nilssonin mukaan usein Kiinasta tai muusta Aasian maasta, mutta itse väärennetty tuote valmistetaan Ruotsissa.

Viime vuonna Ruotsin poliisi teki ratsian useisiin suuriin väärennettyjä laihdutuspillereitä valmistaviin tehtaisiin. Poliisi ja tulli ovat myös lisänneet takavarikkoja.

Takavarikointitilastojen mukaan Ruotsiin tuodaan laittomasti suuria määriä lääkkeitä.

Lääkeviranomainen tekee yhteistyötä poliisin, lääkevalmistajien ja kansainvälisten viranomaisten kanssa pysäyttääkseen laittoman kaupan.

Laihdutuslääkkeiden lisäksi sivustoilla myydään muun muassa potenssilääkkeitä sekä päihtymistarkoitukseen käytettäviä lääkkeitä.