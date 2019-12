Ruotsin sosiaalidemokraattien puoluesihteerin päätelmä kannatuspaosta: ammuskelut ja räjähdykset huolestuttavat kansalaisia

Ruotsissa sosiaalidemokraattien kannatus vähenee ja ruotsidemokraattien kannatus kasvaa. Sosiaalidemokraattien puoluesihteerin mukaan syynä ilmiöön saattavat olla maata vaivaavat ammuskelut ja räjähdykset, jotka huolestuttavat ruotsalaisia.

SVT:n tuore kannatuskysely osoitti, että pääministeri Stefan Löfvenin johtamat sosiaalidemokraatit ovat menettäneet taas kannatustaan, tällä kertaa 2,3 prosenttiyksikköä. Jimmie Åkessonin Ruotsidemokraatit ovat puolestaan pystyneet parantamaan kannatustaan 2,5 prosenttiyksiköllä. Ruotsidemokraatit on nyt kannatukseltaan suurin puolue 24 prosentilla. Sosiaalidemokraattien kannatus olisi 23,7 prosenttia, jos vaalit pidettäisiin nyt.

SVT:n mukaan sosiaalidemokraattien puoluesihteeri Lena Rådström Baastad näkee syyksi maata vaivaavat levottomuudet sen lisäksi, että hänen käsityksensä mukaan puolueella ei ole ollut tarpeeksi liikkumavaraa uudessa hallituksessa.

– Tilanne on sosiaalidemokraateille hyvin vakava. Olemme olleet uudessa poliittisessa tilanteessa, missä me emme oikeastaan ole saaneet tarpeeksi liikkumatilaa. Ruotsissa on lisäksi nähtävissä tilanne, jossa ammuskelut ja räjähtelyt aiheuttavat monissa kansalaisissa huolta, turhautumista ja suuttumusta. Se on kostautunut meille, puoluesihteeri analysoi kannatuksen laskua.

Puoluesihteeri on kaikesta huolimatta vakuuttunut, että sosiaalidemokraatit palaavat vielä kasvu-uralle.