Ruotsin sosiaalivakuutusvirasto on tukenut maahanmuuttajien jengirikollisuutta 89 prosentilla – ”vammaisten henkilökohtaisina avustajina”

Viranomaiset ovat ihmetelleet, miksi Ruotsissa on niin paljon rikollisjengejä, sillä myös muut Euroopan maat ovat ottaneet vastaan paljon maahanmuuttajia, jotka ovat peräisin samoista ongelmaryhmistä.

Eilen kävi kuitenkin ilmi, että Ruotsin ainutlaatuinen sosiaaliturvajärjestelmä on lähes täysin vilpillinen. Kaikkiaan 89 prosenttia vammaisista käyttää yrityksiä, joiden ”avustajat” ovat itse asiassa jengirikollisia.

Nämä ovat yksityisiä avustusyrityksiä, jotka vammaiset ovat palkanneet veronmaksajien rahoilla, yhteensä 27 miljardilla kruunulla (2,5 miljardilla eurolla) vuodessa.

Ongelmana on, että niin sanotut vammaiset ovat harvoin vammaisia ja että niin sanotut avustusyritykset harvoin tarjoavat mitään apua.

Rikollisjengien kannalta on houkuttelevaa ”työskennellä” henkilökohtaisena avustajana ilman minkäänlaista avustamista, koska se tarjoaa mahdollisuuden olla kokopäiväinen rikollinen ja saada samalla paperilla ”rehelliset” tulot.

Ruotsin sosiaalivakuutusviraston tutkimus, joka julkaistiin eilen kokonaisuudessaan, osoittaa, että jopa 89 prosenttia ”vammaisista” on valinnut avustusyrityksiä, joissa jengirikolliset ”työskentelevät” henkilökohtaisina avustajina.

Enemmän kuin poliisin määrärahat

Keskimäärin noin 24 miljardia kruunua (2,5 miljardia euroa) valtion sosiaalitukibudjetista menee suoraan yrityksille, joilla on rikollisia yhteyksiä.

Rikollisten osuus budjetista on kuitenkin todennäköisesti vieläkin suurempi, sillä raportin mukaan 62:sta menestyneimmästä avustusyrityksestä 100 prosentilla on rikosyhteyksiä.

Kun jengirikollisuuden budjetti on vähintään 24 miljardia kruunua vuodessa, se on silti vähemmän kuin poliisin budjetti, joka on tänä vuonna vajaat 45 miljardia kruunua (4,1 miljardia euroa).

Ruotsin sosiaalivakuutusvirasto huomauttaa raportissa kuitenkin, että avustuspetokset muodostavat vain murto-osan jengien tuloista, joita ne saavat yksityistetystä sosiaaliturvajärjestelmästä. Voi siis olla, että valtion määräraha jengirikollisuuteen osoittautuu suuremmaksi kuin poliisin määräraha, kun kaikki budjettikohdat lasketaan yhteen.

Poliisin viime vuoden lukujen mukaan Ruotsissa on yhteensä 62 000 jengirikollista.

80 prosenttia maahanmuuttajia

Siitä käy myös ilmi, että lähes 80 prosenttia osallistujista on ulkomaalaistaustaisia ja että erityisesti toisen sukupolven maahanmuuttajat ovat hyvin aktiivisia.

Se, että ihmiset ”hoitavat” sukulaisiaan tai perhettään avustustuen puitteissa, ei tarkoita, että avun tarve olisi aito, vaan pikemminkin päinvastoin, osoittaa raportti.

”Aiemmat tutkimukset järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytköksissä olevista avustusyrityksistä osoittavat, että nämä yritykset esiintyvät usein lainmukaisena julkisivuna, jossa kirjanpito on asianmukaista ja talous kunnossa, mutta niillä on vaihtelevassa määrin rikollista toimintaa. Järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytköksissä olevilla yrityksillä on paljon käyttäjiä, jotka ovat aktiivisten rikollisten lähisukulaisia tai joilla on yhteyksiä heihin, ja lähes kaikilla oli kyseisenä ajanjaksona perheapua”, raportissa todetaan.

Itse avustushuijausten lisäksi Ruotsin sosiaalivakuutusvirasto on tekemisissä erilaisten ammattilaisten kanssa, jotka auttavat rikollisjengejä. ”Kyse on toimintaterapeuttien, lääkäreiden ja muiden ammattilaisten väärennetyistä asiakirjoista”, raportissa sanotaan.

Lähde: Fria Tider

