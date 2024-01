Ruotsin SVT: Äänioikeuden salliminen kaikille on uhka demokratialle

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan demokratiaa uhkaa se, että yhä useammassa maassa järjestetään parlamenttivaalit. ”Ihmiset äänestävät väärin”, sanoo tv-jätti, jonka viesti on, että demokratia ei ole vain sitä, että ihmiset valitsevat johtajansa, vaan myös jotain muuta. ”Oikeat poliittiset johtajat on saatava oikeille paikoilleen”, selittää SVT:n asiantuntija Gunilla Reischl.

”Koskaan aiemmin historiassa ei ole ollut niin monella ihmisellä mahdollisuus äänestää eri vaaleissa kuin vuonna 2024. Mutta se, että puolet maailmasta järjestää vaaleja, ei välttämättä ole myönteistä demokratian kehityksen kannalta”, SVT toteaa uutissivustollaan.

Tämän jälkeen tv-jätti kääntyy joidenkin asiantuntijoiden puoleen problematisoidakseen demokratian klassista määritelmää, jonka mukaan demokratia tarkoittaa kansanvaltaa, johon kuuluu vapaat ja salaiset vaalit.

Viime vuosina EU:n ja Yhdysvaltojen tiedotusvälineet ja viranomaiset ovat omaksuneet erilaisen, ”nykyaikaisemman” määritelmän demokratiasta. Tämän määritelmän mukaan ”demokratia ei tarkoita sitä, että väestö valitsee johtajansa yleisissä vaaleissa, vaan että väestön on äänestettävä myös liberaalien tai sosialististen puolueiden puolesta, jotta maita voidaan pitää demokratioina”.

Tämän lähestymistavan mukaan esimerkiksi Unkaria ei voida pitää demokratiana, koska maan hallitseva puolue ei ole sosialistinen eikä liberaali, vaan ainoastaan kansan valitsema. Viime vuonna Euroopan parlamentti hyväksyi siksi päätöslauselman, jossa todettiin, että Unkari ei ole demokratia vaan ”hybridihallinto”, vaikka maata ei ole koskaan syytetty vapaiden ja salaisten vaalien puuttumisesta, toisin kuin Ruotsia.

SVT on myös lakannut puhumasta demokratioista demokratioina ja käyttää sen sijaan ilmaisua ”valtiot, joissa on vaalit” sisältäen myös ne demokratiat, joissa väestö äänestää oikeistoa.

”Tänä vuonna puolet maailman väestöstä asuu maissa, joissa on vaalit”, sanoo toimittaja Oscar Gyllander SVT:n sunnuntain ohjelmassa, ja viesti on, että ennätyksellisen suuri kansanvallan nousu maailmassa tarkoittaa itse asiassa sitä, että demokratia on taantumassa.

Takaisin Neuvostoliittoon

Huolimatta siitä, että vaaleilla valituissa maissa asuu enemmän ihmisiä kuin koskaan, ”demokratian” tilanne on SVT:n ohjelman mukaan ”palannut Berliinin muurin aikaiseen tasoon”. Ohjelman mukaan demokratian tasoa ei määrittele se, voivatko ihmiset valita johtajansa, vaan se, kuinka uskollinen valittu hallitus on ”globaaleille tavoitteille”, ”ilmastotoimille” ja ”siirtymävaiheelle”. Eikä tässä ole kyse siitä, että kansa voisi ylipäätään valita johtajansa, vaan jostain muusta.

”Oikeiden poliittisten johtajien saamisesta paikalle, jotka voivat työskennellä siirtymävaiheen hyväksi”, selittää Gunilla Reischl, vasemmistolainen akateemikko Ruotsin kansainvälisten asioiden instituutista ja ”demokratia-asiantuntija” SVT:ssä.

Samaan aikaan SVT näyttää taustalla sydäntä särkevää kuvamateriaalia haavoittuvassa asemassa olevista pakolaisista, jotka yrittävät ylittää Välimeren, ja samalla näytetään häiritsevää arkistomateriaalia Jörg Haiderista, Berliinin muurista ja Nigel Faragesta.

Lähde: SVT, Fria Tider