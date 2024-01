Ruotsin talous nousee- USA ja euroalue takana

Viime vuosien talouskurimus on koskettanut myös Ruotsia. Maan talous on korkokeskeinen, ja korkojen nousu on kuristanut Ruotsin taloutta. Vuodesta 2000 laskien, jolloin euro otettiin käyttöön, Ruotsin taloudellinen kasvu on ollut suurempaa kuin Yhdysvalloissa sekä Euroopan Unionin euroalueella.

Edessä häämöttävä korkojen lasku tulee näkymään ruotsalaisten lompakossa selvänä rahana, ennakoivat taloustieteilijät.

”Kun korot kääntyvät laskuun, Ruotsin talous luultavimmin lähtee vahvempaan nousuun, kuin euromaissa ja Yhdysvalloissa”, arvioi tekniikkayritysten etujärjestön pääekonomi Mats Kinwall.

Millä tahansa mittarilla Ruotsin talous on pärjännyt paremmin vuodesta 2000 laskien, kuin mikään euromaa, mahdollisesti Irlantia ja Luxemburgia lukuun ottamatta.

”Ruotsilla on parempi taloudellinen järjestelmä, joka mahdollistaa euromaita paremman talouskasvun”, Kinwall sanoo.

Viime vuosien alavire on vahvistanut vaatimuksia Ruotsin liittymisestä euroalueeseen, mutta Kinwallin mukaan mikään ei puhu sen puolesta, että euro pelastaisi Ruotsin talouden. Hän kuitenkin painottaa valuutan olevan vain yksi talouteen vaikuttavista tekijöistä.

Lähde SVT