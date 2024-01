Ruotsin tuomioistuin: Työnantajat saavat syrjiä rokottamattomia ihmisiä

Kolme Alerisin palveluksessa olevaa naispuolista lähihoitajaa erotettiin työstään, kun työnantaja sai selville, että heitä ei ollut rokotettu COVID-19-rokotetta vastaan. Heille ei maksettu palkkaa virantoimituksesta pidättämisen aikana. Kanne vietiin oikeuteen, joka on nyt samaa mieltä Alerisin kanssa: työnantajalla on oikeus päättää, mitä henkilökunnan on ruiskutettava kehoonsa.

Tukholmassa sijaitseva yksityinen, mutta verovaroin rahoitettu Aleris Närsjukvård sulki toimintansa, kun COVID-19-hysteria oli pahimmillaan. Useat palkattomat työntekijät olivat päättäneet olla ottamatta riskipitoisia pikarokotteita, joilla todettiin olevan vakavia sivuvaikutuksia.

Työntekijät, kolme naispuolista lähihoitajaa, valittivat työtuomioistuimeen, joka myöhäisessä päätöksessään totesi, että rokottamattomien syrjintä on sallittua Ruotsin työlainsäädännön ja perustuslain tulkinnan mukaan. Naiset eivät siis saa vahingonkorvauksia eivätkä korvausta pidätetyistä palkoista.

Kaukaa haettuja tulkintoja luovutusehdoista

Alerisin työsopimuksessa ei mainita, voiko yritys päättää, mitä työntekijät pistävät kehoonsa. Mutta tulkitsemalla kaukaa haettua vaatimusta, jonka mukaan työntekijän on oltava työnantajan käytettävissä, väitettiin, että niiden työntekijöiden, jotka päättivät olla ottamatta kiistanalaisia injektioita, katsottiin rikkoneen tätä ehtoa.

Työntekijät väittivät, että tämä oli kohtuuton tulkinta saatavuusehdosta ja että heitä oli syrjitty ja erotettu palkattomasta virantoimituksesta. Näin oli rikottu sekä heidän työsopimustaan että Ruotsin työlainsäädäntöä. He olivat vakuuttuneita siitä, että he menestyisivät työtuomioistuimessa, mutta näin ei kuitenkaan käynyt.

Päätös viivästyy puolitoista vuotta

Nyt, lähes puolitoista vuotta myöhemmin, työtuomioistuin on tehnyt päätöksensä asiassa ja asettunut työnantaja Alerisin puolelle. Tuomioistuimen mukaan terveydenhuoltoyhtiöllä oli oikeus ja laki puolellaan, kun se otti käyttöön pakollisen rokotuksen ja hylkäsi rokotuksista kieltäytyneet ilman palkkaa.

Jos tuomio pysyy voimassa ja siitä tulee ennakkotapaus. Se tarkoittaa, että työnantajilla on jatkossa kauaskantoinen oikeus puuttua työntekijöiden fyysiseen koskemattomuuteen. Covid-rokote on tässä tapauksessa vain yksi monista esimerkeistä lääkinnällisistä valmisteista, joita yritys voi pakottaa työntekijänsä ottamaan.

Voi luoda ennakkotapauksen

Työtuomioistuin tekee selväksi, että tuomio ei rajoitu ainoastaan lähihoitajiin, jotka ovat tehneet virantoimituksesta pidättämisestä laillista, vaan sitä sovelletaan kaikkiin yksityisesti palkattuihin ammattiryhmiin. Epäselvää on se, missä tilanteissa työnantajan tämänkaltainen toiminta olisi sallittua yleisesti ottaen, pandemian aikana tai muissa tilanteissa.

Tuomio luo laadullisen eron yksityisten ja julkisten työntekijöiden välille. Niitä, jotka ovat suoraan esimerkiksi lääninhallituksen tai kunnan palveluksessa, ei voida hyllyttää tällä tavoin. Alerisin kaltaisen yksityisen toimijan palveluksessa olevilla henkilöillä on tuomion seurauksena heikompi työsuhdeturva – sillä, että Aleris rahoitetaan verojärjestelmän kautta, ei ole merkitystä.

Pakollisten rokotusten rinnastaminen huumetesteihin

Työtuomioistuin viittasi perusteluissaan aiempaan tapaukseen, jossa kyseenalaistettiin se, onko yrityksillä Ruotsissa oikeus vaatia huumetestejä työntekijöiltä, joiden epäillään käyttävän huumeita. Tuomioistuin rinnastaa työntekijän pakottamisen pistämään kehoonsa vieraita aineita yksityisyyden loukkaamiseen.

Syrjinnän uhrien puolustusasianajaja Anne Alfredson kritisoi tässä yhteydessä tuomioistuimen perusteluja ja väittää, että huumetestin ja rokotuksen kaltainen valvontatoimenpide on kaksi hyvin erilaista asiaa, joihin työntekijät voidaan pakottaa.

”Purkkiin pissaaminen on yksi asia. Meidän tapauksessamme työntekijälle on kerrottu, että hänen on otettava rokote. Se on eräänlainen lääketieteellinen toimenpide, jota työnantaja vaatii”, hän kommentoi Läkartidningenille.

Tätä artikkelia kirjoitettaessa sairaanhoitajat eivät ole vielä päättäneet, vievätkö he tapauksen Euroopan unionin tuomioistuimeen.

