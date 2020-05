Ruotsin turvallisuuspoliisi varoittaa väkivaltaisten islamistien pitämistä kouluista

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpon mukaan maassa on ainakin 10 koulua, joita pitävät väkivaltaisiin äärijärjestöihin – erityisesti väkivaltaiseen islamiin – kytköksissä olevat henkilöt.

Säpon mukaan Ruotsissa on lukuisia kouluja ja esikouluja operoivia henkilöitä, joilla on yhteyksiä väkivaltaisiin äärijärjestöihin. Tällaisia kouluja on Ruotsissa noin kymmenen, ja näissä kouluissa on kaikkiaan satoja oppilaita. Koulut saavat valtiolta ja kunnilta miljoonia kruunuja toimintaansa varten.

Säpo varoittaa, että toiminnasta saattaa seurata radikalismin ja äärijärjestöjen kasvu Ruotsissa.

– Ääriliikkeet ja muut demokratian vastaiset voimat eivät saisi kyetä harjoittamaan julkisesti rahoitettua koulutoimintaa, joka voi vaikuttaa ääriliikkeisiin liittyvien yhteisöjen säilymiseen tai kasvuun, kertoo Säpon operatiivinen johtaja Johan Olsson.

Olsson painottaa, että ”valtion ei pidä rahoittaa koulutoimintaa, joka heikentää Ruotsia ja demokratiaa tukemalla väkivaltaisia ​​ääriliikkeitä”. Tämän estämiseksi Ruotsissa tarvitaan tehokkaita menetelmiä, jotka antavat viranomaisille mahdollisuuden kieltää avustukset tai keinot periä ne takaisin,

Kun Ruotsin radio haastatteli Olssonia, tämä myönsi, että kyse on pääasiassa islamilaisesta ekstremismistä.

– Näemme tämän laajana ilmiönä ja pitkäaikaisena ongelmana, ja kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet voivat hyödyntää tätä mahdollisuutta, ja on tärkeää, että tämä otetaan säännöissä huomioon. Olemme nyt aktiivisesti työskennelleet lähinnä väkivaltaisten islamististen ääriliikkeiden parissa, Olsson sanoi.

Lähde Nyheter Idag.