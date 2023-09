Ruotsin työttömyyskorvauksen saajista on 60 prosenttia maahanmuuttajataustaisia

Luvut käyvät ilmi maanantaina julkaistusta hallituksen tiedotteesta, jossa ministerit ilmoittivat pieni- ja keskituloisille myönnettävistä tuloverohelpotuksista.

Suurin osa Ruotsin työttömyyskorvauksia saavista henkilöistä on maahanmuuttajataustaisia, vaikka he muodostavat viidenneksen väestöstä, kuten hallituksen tuoreimmat luvut osoittavat.

Ruotsin hallitus julkisti maanantaina lehdistötilaisuudessa syksyn budjettiehdotuksensa, jonka mukaan se alentaa pieni- ja keskituloisten tuloveroja ja jonka se väitti säästävän keskivertotyössäkäyvälle perheelle noin 14 000 Ruotsin kruunua (1 176 euroa) vuodessa.

Valtiovarainministeri Elisabeth Svantesson sanoi, että siirto on välttämätön, jotta työntekijöille voidaan antaa elinaikakriisin aikana helpotusta, ja se kannustaisi työntekijöitä.

”Työn tekemisen on oltava kannattavampaa. Siksi työnteon kannustimia on lisättävä vahvistetun työn verotuksen vähennyksen avulla”, hän sanoi.

Konferenssissa esitetyt hallituksen luvut osoittivat, että Ruotsissa 300 000 ihmistä on tällä hetkellä rekisteröity työttömäksi Ruotsin työvoimatoimistossa.

”Hieman alle puolella näistä työttömistä on ei-eurooppalainen syntyperä”, todettiin hallituksen tiedotteessa ja lisättiin, että ”60 prosenttia kaikista Ruotsin tuensaajista on ulkomaista syntyperää”.

Ruotsin maahanmuuttajaväestön määrä oli 2,15 miljoonaa vuoden 2022 lopussa

Tämä siitäkin huolimatta, että maan maahanmuuttajaväestön määrä oli Statistan mukaan 2,15 miljoonaa viime vuoden lopussa. Se vastaa noin 20 prosenttia Ruotsin väestöstä, mikä osoittaa, että maahanmuuttajat muodostavat suhteettoman suuren osan ruotsalaisista työnhakijoista.

Mats Rune Dagerlind, poliittinen päätoimittaja ruotsalaisella uutissivustolla Samnytt, joka kertoi paljastuksesta, kommentoi: ”Nyt olen hämmentynyt. ’Ilman maahanmuuttoa Ruotsi seisoo paikallaan, se rikastuttaa maatamme ja on osaamisen lähde.’ Näin minulle on opetettu. Hyvin outoa…”

Ruotsin keskustaoikeistolainen hallitus, jota maahanmuuttovastaiset ruotsidemokraatit tukevat, on pyrkinyt uudistamaan maan maahanmuuttolainsäädäntöä sen jälkeen, kun se astui virkaansa viime syyskuussa. Se julkisti hiljattain useita uusia lakiehdotuksia, joiden tarkoituksena on rajoittaa maahan tulon ja työskentelyn edellytyksiä.

Ensi kuusta alkaen tulevien maahanmuuttajien on osoitettava, että heillä on työpaikka, jonka palkka on 26 560 Ruotsin kruunua (2 347,15 euroa) kuukaudessa, mikä on yli kaksinkertainen nykyiseen 13 000 kruunun rajaan verrattuna. Lisäksi ikäraja, jonka jälkeen uudet maahanmuuttajat voivat hakea oleskelulupaa puolisolleen, nousee 18 vuodesta 21 vuoteen.

Laittoman maahanmuuton torjumiseksi hallitus harkitsee, että julkisia laitoksia velvoitettaisiin ilmoittamaan tapauksista, joissa ne joutuvat kosketuksiin laittomasti maassa oleskelevien maahanmuuttajien kanssa, sillä yli 100 000 ihmistä asuu Ruotsissa laittomasti.

