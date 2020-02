Ruotsin väestönkasvusta 73 prosenttia johtuu maahanmuutosta – väestörakenne on muuttunut miesvaltaiseksi

Ruotsin väestö kasvoi viime vuoden aikana lähes 100 000 henkilöllä. Ruotsin tilastokeskuksen tiedot osoittavat, että väestönkasvusta 73 prosenttia johtuu maahanmuutosta.

Vuonna 2019 Ruotsin väestö kasvoi 97 404 henkilöllä. Määrästä 53 376 on miehiä ja 44 028 naisia. Luvut käyvät ilmi Ruotsin tilastokeskuksen viime viikolla julkaisemasta tiedotteesta.

Viime vuoden väestönkasvu oli pienempi kuin edellisvuosina lähinnä pienentyneen maahanmuuton vuoksi. Suurin yksittäinen maahanmuuttajaryhmä ensimmäistä kertaa vuoden 2013 jälkeen oli Ruotsissa syntyneet paluumuuttajat, joita oli 11 955 henkilöä. Ensimmäisellä sijalla viiden vuoden ajan olleet syyrialaiset putosivat nyt sijalle neljä. Ruotsalaisten paluumuuttajien ja syyrialaisten väliin nousivat intialaiset sekä afganistanilaiset. Syyrialaisten huippuvuosi oli 2016, jolloin syyrialaisia oli 32 prosenttia kaikista maahan saapuneista.

Ruotsin väkiluku on nyt hieman yli 10 miljoonaa, ja väestö on kasvanut vuodesta 2009 lukien noin miljoonalla.

Väestörakenne muutoksessa – miehiä enemmän kuin naisia

Ruotsin väestörakenne on aiemmin ollut naisvaltainen, mutta tilanne on ollut muutoksessa vuodesta 1996 alkaen. Vuoden 2015 massamaahanmuutto nosti ensimmäistä kertaa miesten määrän Ruotsissa suuremmaksi kuin naisten. Kehityksen suunta on säilynyt samana viime vuosina, jolloin maahanmuuttajista suurin osa on ollut miehiä.