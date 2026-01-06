Ruotsin valtio myönsi miljoonia kruunuja rikoksista tuomitun feministipoliitikon hankkeelle, joka väittää paljastavansa kätilöiden rasismia

Ruotsin valtio myönsi miljoonia kruunuja hankkeelle, joka väittää paljastavansa kätilöiden harjoittamaa rasismia – vaikka tutkimus nojasi vain pieneen haastatteluryhmään ja ideologisiin käsitteisiin.

Ruotsissa kohua herättänyt entinen Feministisen aloite-puolueen puheenjohtaja Victoria Kawesa on jälleen otsikoissa. Tekijänoikeusrikkomuksista ja pahoinpitelystä tuomittu Kawesa on saanut valtion rahoitusta tutkimukseen, jonka väitetään paljastavan ruotsalaisten kätilöiden harjoittamaa rasismia afrikkalaisia synnyttäjiä kohtaan.

Kyseessä on RFSU:n Tukholmassa johtama hanke Tasa-arvoinen syntymä, joka vuosina 2023–2025 sai Ruotsin nuoriso- ja kansalaisyhteiskunnan virastolta (MUCF) yhteensä 3,5 miljoonaa kruunua (n. 310 000 euroa). Rahat käytettiin kartoitukseen, koulutukseen ja materiaalin levittämiseen, jonka väitetään osoittavan rasismia synnytyssaleissa. Tutkimus perustui vain 20 afrikkalaisen naisen haastatteluun, ja sen johtopäätökset sulkivat pois kaikki vaihtoehtoiset selitykset.

Kvartal-lehden arvostelussa tutkimusta kuvattiin “tieteelliseksi harhakuvaksi”. Kritiikin mukaan se nojasi vahvasti vasemmistolaisen rotuteorian ideologisiin käsitteisiin kuten “valkoinen katse” ja “valkoinen hauraus”, eikä lääketieteellisiin tai organisatorisiin tekijöihin. Haastateltavat rekrytoitiin tutkijoiden omista verkostoista, ja heidän kokemuksensa tulkittiin yksinomaan rasismiksi.

Professori Agnes Wod totesi, että “oikeat tutkijat voivat vain unelmoida” tällaisista apurahoista. Silti MUCF jatkoi rahoitusta vedoten siihen, että kyse ei ole tutkimusrahoituksesta vaan hankkeiden toteutuksen tukemisesta. Asiakirjoista käy ilmi, että RFSU oli jo etukäteen määritellyt kolmivaiheisen mallin kartoitukselle, menetelmien kehittämiselle ja toteutukselle – ennen kuin tutkimus oli edes valmis.

Kawesa, joka joutui jättämään Feministisen aloite-puolueen vuonna 2017 plagiointisyytösten vuoksi, on aiemmin tuomittu tekijänoikeusrikkomuksista sekä miehen pahoinpitelystä Tukholman metrossa. Lisäksi ennen vuoden 2014 parlamenttivaaleja Kawesa oli huijannut puolalaisen siivoojan siivoamaan hänelle ilmaiseksi.

Kawesan tausta on täynnä kohuja, mutta siitä huolimatta hän on saanut merkittäviä summia veronmaksajien rahoja. Projektiraportin mukaan 700 000 kruunua (n. 62 000 euroa) ohjattiin suoraan kahdelle tutkimuksen tekijälle – Kawesalle ja Södertörnin yliopiston tutkija Anne Kubaille.

Kritiikkiä on herättänyt myös se, että RFSU ja Tukholman alue ovat jo kouluttaneet terveydenhuollon ammattilaisia materiaalilla, joka perustuu kiistanalaisiin johtopäätöksiin ja valkoisia vastaan suuntautuviin teorioihin. Läpinäkyvyyden puute ja ideologinen painotus ovat nostaneet esiin kysymyksen: miksi veronmaksajien rahoja käytetään poliittisesti värittyneisiin projekteihin, joiden tieteellinen pohja on olematon.

Suomessa tehdyt vastaavat tutkimukset

Suomessa ei ole vielä nähty Ruotsin kaltaista tapausta, jossa kätilöitä olisi syytetty rasismista valtion miljoonilla rahoitetun hankkeen pohjalta. Sen sijaan kotimainen keskustelu on painottunut synnytysväkivaltaan, potilaiden itsemääräämisoikeuteen ja hoitokulttuurin muutokseen. Erotuksena Ruotsin tapauksesta suomalaiset tutkimukset ovat olleet akateemisia ja aktivistien tukemia, mutta eivät poliittisesti tai rodullisesti yhtä räikeästi ideologisia.

Lähde: Fria Tider

