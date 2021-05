Ruotsin valtio suojelee paluumuuttavia ISIS-terroristeja

Syyriassa islamilaista valtiota vastaan ​​taistellut Dorpec Kobane voi pahoin seuratessaan keskustelua ISIS-paluumuuttajista Ruotsissa.

Veren tahraama terroristiverkosto on murhannut, kiduttanut ja raiskannut vastustajinaan pitämiään. He ovat myyneet jesidinaisia ​​basaareissa seksiorjiksi, katkoneet kauloja ja polttaneet ihmisiä elävältä. Vaikka ISIS on sotilaallisena voimana voitettu Syyriassa ja Irakissa, järjestö on kehottanut kannattajiaan tappamaan ihmisiä länsimaissa.

Sadat ISIS-terroristit saavat Ruotsissa tukea rangaistusten sijaan. He ovat voineet palata Ruotsiin ilman oikeudellisia seuraamuksia, päinvastoin heillä on ollut hyvinvointivaltion tuki ja he voivat elää tekaistun henkilöllisyyden suojassa.

– Tämä kauhea lahko on jo vakiinnuttanut asemansa lähiöissämme. Noin 150 ISIS-palaajaa, jotka ovat Säpon mukaan turvallisuusriski, kulkevat vapaina, ja jotkut lähiöiden asukkaat näkevät heidät sankareina, kirjoittaa Dorpec Kobane Expressenissä.

Kobane muistuttaa, että itse asiassa ISIS:iä ei ole kukistettu – lahko elää ja voi hyvin myös Ruotsissa.

– ISIS-terroristit ovat saaneet turvapaikan täällä Ruotsissa suojatulla identiteetillä ja tuella, hän toteaa.

Kirjassaan ”Kobanen oireyhtymä” hän kuvaa kokemuksiaan taistelusta islamilaista valtiota vastaan. Hänen johtopäätöksensä on, että ”meidän on puututtava tähän ongelmaan useilla eri rintamilla, konkreettisesti asettamalla syytteeseen ISIS-paluumuuttajat, ja pitämällä ne, joita ei voida nostaa syytteeseen, valvonnassa ja pysäyttämällä lähiöidemme muuttuminen jihadistisiksi.”

Hän haastaa päättäjiä ja kysyy, pitäisikö Ruotsin antaa tämän demokratiaa uhkaavan terroristijärjestön vakiinnuttaa asemansa.

– Tarvitsemme jotain, joka yhdistää meidät, ei erimielisyyksiä, kuten nyt tapahtuu. Jos kurdien kansa pystyy taistelemaan ISIS-terroristien kanssa paikan päällä, voimme yhdessä asettaa syytteeseen nämä julmat hirviöt ja varmistaa, että katumme pysyvät turvattuina.

Lähde Expressen.