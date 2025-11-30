Ruotsin veronmaksajien rahoilla ylläpidetään rikollisverkostoja – raportti paljastaa 330 miljoonan euron väärinkäytökset

Raportti paljastaa, että Ruotsin etuusjärjestelmästä on tullut osa maahanmuuttajarikollisten liiketoimintamallia – virallinen ”palkka” tulee eri tukimuotoina valtiolta ja pimeät lisätulot rikollisuudesta.

Ruotsin hallituksen tilaama selvitys on nostanut esiin karun todellisuuden: tuhannet maahanmuuttajien rikollisjengeihin kytkeytyvät henkilöt ovat vuosien ajan nostaneet sosiaalietuuksia, muodostaen valtiolta käsin rahoitetun turvaverkon rikollisille. Kyse ei ole yksittäisistä väärinkäytöksistä, vaan järjestelmällisestä ilmiöstä, joka on maksanut veronmaksajille arviolta 3,6 miljardia kruunua (327,5 miljoonaa euroa).

”Valkoinen” tulo rikollisen rinnalle

Raportin mukaan noin 4 000 poliisin tuntemaa jengiin sidoksissa olevaa henkilöä on saanut sairauspäivärahaa, työttömyystukea tai muita etuuksia. Viranomaiset kuvaavat tätä ”valkoiseksi tuloksi” – viralliseksi paperilla näkyväksi ansioksi, joka tasoittaa rikollisen elämäntavan taloudellisia riskejä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rehelliset ruotsalaiset veronmaksajat rahoittavat rikollisten arkea.

Sosiaalivakuutusviraston pääjohtaja Nils Öberg totesi TV4:lle, että etuusjärjestelmästä on tullut osa rikollisten liiketoimintamallia: virallinen palkka valtiolta, ja sen rinnalla pimeät tulot rikollisuudesta.

Esimerkit paljastavat räikeän ristiriidan

Raportti sisältää tapauskertomuksia, joissa etuuksia nostaneet henkilöt on virallisesti todettu työkyvyttömiksi, mutta samaan aikaan heidät on nähty johtamassa rikollisverkostoja, matkustamassa ulkomaille tai osallistumassa väkivaltaisiin operaatioihin.

Esimerkkinä mainittu eräs mies, joka sai sairauspäivärahaa onnettomuuden vuoksi, nähtiin säännöllisesti kuntosalilla ja jengitoiminnassa.

Lisäksi toinen mies oli virallisesti rajoitetusti työkykyinen, mutta johti laajaa rikollisorganisaatiota ja tehtaili itselleen yli 30 tuomiota.

Lapsilisät ja yritystuet rikollisten taskuun

Raportti paljastaa myös, että elatusmaksujen korvausjärjestelmä toimii piilokanavana rikollisten rahoittamiseen. Vuonna 2024 valtio maksoi noin 118 miljoonaa kruunua (10,7 miljoonaa euroa) elatusmaksuja rikollisten puolesta, koska nämä ilmoittivat virallisesti olevansa maksukyvyttömiä.

Yritystoiminnassa tilanne on yhtä synkkä: kolmannes jengeihin kytkeytyneistä yrityksistä on hakenut sairauskorvauksia työntekijöilleen. Näistä yli 80 prosentilla on selviä yhteyksiä rikollisverkostoihin. Erityisesti henkilökohtaisen avustajatoiminnan ala on raportin mukaan vahvasti rikollisten hallussa.

Ministerit: ”Veronmaksajat rahoittavat rikollisuutta”

Sosiaalivakuutusministeri Anna Tenje kuvasi tilannetta ”hämmästyttäväksi” ja painotti, että julkiset varat kuuluvat aidosti tarvitseville. Työministeri Johan Britz puolestaan nimitti etuuksien väärinkäyttäjiä ”hyvinvointirosvoiksi”, jotka elävät veronmaksajien kustannuksella rikollista elämäntapaa.

Poliisin arvion mukaan Ruotsissa on noin 67 500 henkilöä, joilla on jonkinlainen jengiyhteys. Näistä noin 17 500 toimii aktiivisesti rikollisverkostoissa. Ruotsin poliisiylijohtaja Petra Lundh varoitti, ettei tilanne ole parantunut ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ansiosta – jengien rekrytointi jatkuu vakaana.

Lainsäädäntöä kiristetään

Raportin tekijät korostavat, että nykyinen lainsäädäntö on rakennettu rehellisiä hakijoita varten, ei järjestelmällistä hyväksikäyttöä vastaan. He ehdottavat tiukempaa tietojenvaihtoa viranomaisten välillä ja vahvempaa valvontaa. Hallitus aikoo ottaa käyttöön uuden tietolainsäädännön joulukuussa ja lupaa lisäreformeja myöhemmin. Ensimmäinen askel on tarkistaa kaikki raportissa esiin nostetut etuustapaukset ja keskeyttää maksut, joissa epäillään väärinkäytöksiä.

Ruotsin tilanne on varoittava esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun hyvinvointivaltiota käytetään väärin. Kun järjestelmä, jonka pitäisi suojella heikoimpia, muuttuukin rikollisten rahoituskanavaksi, koko yhteiskunnan luottamus murenee. Raportti osoittaa, että ilman tiukkaa valvontaa ja poliittista tahtoa veronmaksajien rahat valuvat suoraan rikollisverkostojen taskuihin – ja tämä on uhka sekä kansalliselle turvallisuudelle että kansalaisten oikeudenmukaiselle kohtelulle.

Lähde: Remix News

