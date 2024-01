Ruotsin vihreät: Neuvottelemme sosiaalidemokraattien kanssa ydinvoiman lopettamisesta

Ruotsin sosiaalidemokraatit väittivät hiljattain katuvansa aiempaa ilmastopolitiikkaansa, jossa he yhdessä vihreiden kanssa tuhosivat maan aiemmin vakaan sähköjärjestelmän, mutta nyt he näyttävät palanneen tilanteeseen, jossa he haluavat pahentaa sitä entisestään.

Joulukuussa sosiaalidemokraatit arvostelivat omaa ilmastopolitiikkaansa ja syyttivät vihreitä.

”Ei voi sivuuttaa sitä, kuka oli ympäristöministeri ja kuka sai aikaan uudistukset”, puolueen ilmasto- ja ympäristöpoliittinen tiedottaja Anna-Caren Sätherberg sanoi Aftonbladetille.

Nyt vihreiden tiedottaja Daniel Helldén väittää, että puolue neuvottelee sosiaalidemokraattien kanssa uuden ydinvoiman lopettamisesta, jota elinkeinoelämä pitää ratkaisevana Ruotsin tulevan hyvinvoinnin kannalta.

”En puhu näistä keskusteluista. Mutta on selvää, että meidän ei pitäisi tukea uutta ydinvoimaa, Helldén sanoo Aftonbladetille.

”Jos haluamme tulevaisuudessa toimivan energiajärjestelmän, joka on myös taloudellisesti kestävä, uusiutuva energia on oikea tie. Hallitus on täysin sokeutunut ydinvoimasta.”

Helldénin mukaan energia- ja yritysministeri Ebba Busch (KD) ”tuhoaa koko siirtymävaiheen”.

Mikäli hallitusneuvottelut sosialidemokraattien kanssa käydään uudelleen, vihreiden vaatimuksena on, että uutta ydinvoimaa ei tule, vaan investoidaan vain uusiutuviin energialähteisiin, eivätkä he aio istua hallituksessa, joka päättää investoinneista uuteen ydinvoimaan.

Lähde: Aftonbladet