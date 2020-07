Ruotsin vihreät saattaa jättää hallituksen – syynä maahanmuuton rajoittaminen

Ruotsissa on hyvää vauhtia kehittymässä hallituskriisi, jonka seurauksena vihreä ympäristöpuolue saattaa lähteä sosialidemokraattien johtamasta vähemmistöhallituksesta. Poliittisen riidan ytimessä on maahanmuutto.

Sosialidemokraatit (S) tahtovat säätää turvapaikkaperusteiselle maahanmuutolle vuosikiintiön. Myös puututtaisiin perheiden yhdistämisen perusteisiin. Esillä on ollut myös tulijoiden rikosepäilysten syyteajan pidentäminen neljästä vuodesta kahdeksaan.

Maahanmuuttopolitiikan tulevaa linjaa on haettu puolueiden yhteisessä komiteassa. Ympäristöpuolue (Miljöpartiet de Gröna) ei hyväksy turvapaikanhakijoille säädettävää kiintiötä. Ympäristöpuolueelle tämä on keskeisimpiä teemoja. Puolueen oma kannatus on pudonnut jo alle neljän prosentin äänikynnyksen. Sosialidemokraatit ovat koronakriisissä vahvistuneet, mutta hallituksen suora kannatus on 34 prosentin tasossa.

Sosialidemokraatit ovat maahanmuuttopolitiikassa löytäneet yhteistä säveltä moderaattien eli Ruotsin kokoomuksen, samalla ns. alkuperäisen porvarillisten puolueiden Allianssin kanssa. Siihen lukeutuvat myös pääministeri Stefan Löfvénin nykyisen hallituksen lojaalit tukipuolueet liberaalit ja keskusta.

Vaalien jälkeisessä täydessä oppositiossa ovat olleet kokoomus, kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit. Myös vasemmistopuolue Vänster on ottanut etäisyyttä hallitukseen tultuaan hylätyksi tukipuolueena.

Hallitusta repivä teema jakaa myös sosialidemokraatteja. On mahdollista, että osa puolueen kansanedustajista ei hyväksy Löfvénin linjaa. Pääministerillä on muutenkin tekemistä virallista koronapolitiikkaa koskevan laajan eriseuraisuuden oloissa.

Lähteet SVT, Aftonbladet.