Ruotsin vihreiden tiedottaja haluaa valkoisten naisten siirtyvän syrjään maahanmuuttajien hyväksi

Ympäristöpuolueen (Miljöparti) uusi tiedottaja Märta Stenevi väittää, että valkoisten naisten on siirryttävä syrjään, jotta maahanmuuttajille olisi tilaa.

Märta Stenevi vastaa podcastissa Aftonbladetin poliittisen päätoimittaja Anders Lindbergin kysymyksiin Ympäristöpuolueen siirtymisestä poliittisella kartalla vasemmalle.

Hän käyttää tilaisuutta väittääkseen, että Ruotsidemokraatit uhkaavat demokratiaa.

– Mielestäni uhka demokratialle on antaa Ruotsidemokraateille vaikutusvaltaa, joka pitkällä tähtäimellä tarkoittaa sitä, että he ottavat hallinnan. Minulla ei ole illuusioita siitä, mikä puolueen pitkän aikavälin tavoite on, sanoo 45-vuotias vihreä poliitikko.

Stenevin mielestä politiikka on nollasummapeliä. Siksi hän haluaa uuden yhteiskuntajärjestyksen, jossa ruotsalaiset miehet luovuttavat valtaa naisille, mutta myös syntyperäisten ruotsalaisten valkoisten naisten on siirryttävä syrjään.

– Jos ulkomailla syntyneet naiset haluavat saavuttaa vallan, valkoisten, kotimaassa syntyneiden naisten on siirryttävä.

Ympäristöpuolueen Märta Stenevi on tasa-arvo- ja asuntoministeri sosialistipääministeri Stefan Löfvenin hallituksessa.



Lähde Aftonbladet.