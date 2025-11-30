Ruotsin viimeinen Bovaer-hanke kaatui – meijeri vetäytyi ja siivosi jälkensä

Ruotsi, Norja ja lisäksi myös Britannia ovat luopuneet Bovaer-lisäaineesta. Ruotsin viimeisen meijerin vetäytyminen vahvistaa, että kuluttajien luottamus ja eläinten hyvinvointi painavat enemmän kuin kemialliset pikaratkaisut.

Ruotsissa on tullut piste Bovaer-nimisen, kiistellyn metaanipäästöjä vähentävän rehulisäaineen kokeiluille. Gäsene Mejeri, joka oli viimeinen mukana pysynyt toimija kansallisessa pilotissa, on hiljaisesti vetäytynyt hankkeesta ja poistanut kaiken siihen liittyvän materiaalin verkkosivuiltaan.

Viimeinen meijeri luopui kokeesta

Gäsene oli pitkään ainoa jäljellä oleva meijeri, joka markkinoi yhteistyössä Axfoodin ja Volta Greentechin kanssa Bovaerilla täydennettyä rehua. Projekti esiteltiin keinona vähentää lehmien metaanipäästöjä ja siten parantaa ilmastotaseita. Syksyn aikana kuitenkin Tanskasta kantautuneet raportit sairastuneista ja kuolleista naudoista nostivat esiin vakavan kritiikin lisäaineen turvallisuudesta.

Meijerin silloinen toimitusjohtaja Nebojsa Gojkovic vakuutti Land Lantbruk -lehdelle, ettei negatiivisia vaikutuksia eläinten terveyteen tai maidontuotantoon ollut havaittu, ja että metaanipäästöjen väheneminen oli ollut merkittävää. Silti Gäsene päätti vetäytyä hankkeesta juuri ennen uuden toimitusjohtajan astumista virkaan – ja samalla puhdisti verkkosivunsa kaikesta Bovaer-aineistosta.

Kritiikki kasvoi, luottamus mureni

Gäsene on perinteisesti profiloitunut pienimuotoisena ja paikallisuutta korostavana vaihtoehtona. Monien mielestä kemiallisen lisäaineen käyttö oli ristiriidassa tämän imagon kanssa. Kuluttajien epäluulo kasvoi, ja viranomaiset sekä alan järjestöt pysyivät matalalla profiililla. Kun Norrmejerier jo aiemmin lopetti oman ”ilmastomaitonsa”, jäi Gäsene viimeiseksi Bovaer-projektia ylläpitäneeksi ruotsalaiseksi meijeriksi. Nyt myös se on poissa pelistä.

Mejerikollen-alustan mukaan tuskin yksikään ruotsalainen meijeri haluaa enää tulla yhdistetyksi Bovaer-tuotteeseen.

Pohjoismainen käänne

Ruotsin kehitys heijastaa laajempaa pohjoismaista muutosta. Norjassa Tine on keskeyttänyt kaiken Bovaerin käytön Tanskasta tulleiden raporttien vuoksi, vaikka siellä lisäaine on yhä lakisääteinen. Myös Arla Britanniassa on lopettanut kokeensa. Se, mikä lanseerattiin nopeana ilmastoratkaisuna, menettää nyt jalansijaa useissa maissa samanaikaisesti.

Ruotsin päätös vetäytyä Bovaerista kertoo paljon: kansallinen elintarviketuotanto ei halua sitoa mainettaan kyseenalaisiin kemiallisiin kokeiluihin, jotka horjuttavat kuluttajien luottamusta ja eläinten hyvinvointia. Pienet meijerit, jotka rakentavat identiteettinsä paikallisuudelle ja perinteille, eivät voi pitkään kantaa ristiriitaa teollisen lisäaineen kanssa.

Ruotsin esimerkki osoittaa, että kansallinen maatalous voi ja sen pitääkin puolustaa omaa linjaansa, vaikka kansainväliset trendit ja EU:n ilmastopolitiikka painostaisivat toiseen suuntaan. Kun luottamus kuluttajien ja tuottajien välillä säröilee, kansallinen etu vaatii selkeää irtiottoa.

Lähde: Fria Tider

