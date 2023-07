Ruotsissa aiotaan puuttua jengirikollisuuteen tietyille alueille kohdistuvilla oleskelukielloilla

Ruotsissa on etenemässä uusi laki, joka mahdollistaisi tietylle alueille kohdistuvat oleskelukiellot. Lakia valvottaisiin jalkapannoilla ja oleskelukielto olisi mahdollista määrätä ilman rikosepäilyjä. Uusi laki on edennyt lausuntokierrokselle oikeusministeriöön ja sen on tarkoitus tulla voimaan ensivuoden heinäkuussa. Ruotsin suuret puolueet tukevat lakiesitystä, joten sen arvioidaan menevän läpi.

Oleskelukielto voitaisiin määrätä vuoden ajaksi ja se voisi koskea 15 vuotta täyttäneitä sekä sitä vanhempia. Vaikka konkreettisia rikosepäilystä ei oleskelukiellon asettamiseen tarvittaisikaan tulisi toimenpiteen kohteeksi joutuvalla kuitenkin olla yhteys jengirikollisuuteen. Oleskelukielto ei kuitenkaan edellyttäisi jengin jäsenyyttä.

Ruotsissa kuoli viime vuonna 62 henkilöä ampumatapauksiin, joista 80 % liittyi jengirikollisuuteen ja ongelmalähiöihin. Uudella lailla olisi tarkoitus parantaa turvallisuutta, ennaltaehkäistä rikollisuutta sekä vähentää lasten ja nuorten rekrytointia jengeihin.

Erityisesti kuluvan vuoden aikana Ruotsin pitkälle maahanmuuttajataustaisten rikollisten pyörittämät jengit ovat rekrytoineen riveihinsä alle 15 vuotiaita, jotka eivät ole vielä rikosoikeudellisessa vastuussa.

Uuden lain mukaisen oleskelukiellon rikkomisesta voitaisiin määrätä sakkoja tai vuosi vankeutta. Kiellon voimaan saattamiseksi poliisi hakisi siihen lupaa syyttäjältä ja kiellon pystyisi riitauttamaan käräjäoikeudessa. Toive uudesta oleskelukieltolaista tuli alun perin poliisilta.

Lähde:

Iltalehti