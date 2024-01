Ruotsissa huoli opettajiin kohdistuvan väkivallan lisääntymisestä

Opettajien tekemien valitusten määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa, ja työolot ovat huonontuneet, mikä edistää jännitteistä ilmapiiriä.

Tapaus sattui 5. toukokuuta 2023. Etelä-Ruotsin pikkukaupungissa Höörissä sijaitsevan valtion lukion välitunnilla 16-vuotias oppilas kiusasi nuorempaa oppilasta. Paul Carlback, ruotsin ja englannin kielten opettaja näki kohtauksen ja puuttui siihen. Kiusaaja irvisteli ja teeskenteli soittavansa poliisille ilmoitusta varten. Sitten hän nousi ylös, sanoi opettajalle aikovansa lyödä häntä nyrkillä ja löi tätä rintaan. Paul Carlback työnsi pojan kaappia vasten ja pidätteli häntä hetken aikaa.

Marraskuun lopussa oppilas tuomittiin ensimmäisenä oikeusasteena ”virkamiehen uhkaamisesta”, joka on suojannut opettajia vuodesta 2023 lähtien. Teini joutuu maksamaan opettajalleen 10 000 kruunun (890 euron) vahingonkorvaukset. Paul Carlback on kuitenkin edelleen työtön: sen lisäksi, että lukion johto on haastanut hänet oikeuteen (valituksesta, joka hylättiin nopeasti), se on myös erottanut hänet.

”Vaikka tapaus on erityisen järkyttävä, se ei suinkaan ole poikkeus maassa, jossa uhkailun ja väkivallan kohteeksi joutuneiden opettajien Ruotsin työympäristölautakunnalle (Arbetsmiljöverket) tehtyjen valitusten määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Tämä kasvu selittyy osittain sillä, että ruotsalaiset eivät enää epäröi tehdä ilmoituksia työoloista, toteaa Arbetsmiljöverketin kouluasiantuntija Kristian Hansson.

”Mutta tässä ei ole vielä kaikki: Väkivaltaisuudet kouluissa ovat lisääntyneet, ja opettajat, erityisesti peruskouluissa ja lukioissa, ovat työperäisistä terveysriskeistä eniten kärsiviä ryhmiä ennen terveydenhuollon työntekijöitä ja kuljetus- ja logistiikka-alan työntekijöitä”, hän lisää.

