Ruotsissa kotihoidon vakavat laiminlyönnit johtivat 12 vanhuksen kuolemaan – Suomessa ei tehdä vastaavaa tilastointia

Ruotsin kotihoidossa tapahtui viime vuonna vakavia virheitä, jotka johtivat vanhusten kuolemiin. Hälytyksiin ei vastattu, ruokaa ei toimitettu ja apu jäi saamatta. Suomessa kuolemantapauksista, jotka liittyvät vanhuspalvelujen vakavista laiminlyönneistä, ei tehdä vastaavaa raportointia.

Ruotsissa kuoli vuonna 2024 yhteensä 12 iäkästä henkilöä kotihoidon vakavien puutteiden vuoksi. Useissa tapauksissa vanhukset yrittivät hälyttää apua toistuvasti, mutta vastauksia ei koskaan tullut. Joissain tilanteissa hoitohenkilökunta saapui paikalle, mutta poistui, kun ovea ei avattu – ilman että tilannetta selvitettiin tai apua annettiin.

Lex Sarah -raportit paljastavat vakavia epäonnistumisia

SVT:n tekemä selvitys perustuu 190:een Lex Sarah -ilmoitukseen, jotka Ruotsin sosiaali- ja terveysalan valvontaviranomainen IVO käsitteli vuoden aikana. Lex Sarah -ilmoitukset koskevat vakavia epäkohtia sosiaalipalveluissa, ja niiden perusteella viranomaiset voivat puuttua toimintaan.

Useat kuolemantapaukset liittyivät turvapuhelinjärjestelmiin, jotka eivät toimineet odotetusti. Joissain tapauksissa hälytykset unohdettiin kokonaan, toisissa ne tulkittiin väärin. Yksi vanhus yritti hälyttää apua seitsemän kertaa saamatta vastausta. Toinen, joka oli saanut aivohalvauksen, sai apua vasta yli kahden tunnin kuluttua.

Nälkää ja hoidon puutetta – neljä kuoli ilman perustarpeiden täyttymistä

Muiden kuolemantapausten joukossa oli neljä henkilöä, jotka jäivät ilman ruokaa, hoivaa tai molempia pidemmäksi aikaa. Tämä viittaa vakaviin laiminlyönteihin, joissa perustarpeet eivät täyttyneet kotihoidon vastuulla olevilla asiakkailla.

Hälytyksiin vastaamatta jättäminen ei ole yksittäistapaus

SVT:n selvityksessä tunnistettiin 43 tapausta, joissa turvapuhelinhälytyksen virheellinen käsittely johti tai olisi voinut johtaa vakaviin seurauksiin. Usein syynä oli se, että hoitohenkilökunta oli kiireinen muiden asiakkaiden kanssa eikä ehtinyt reagoida ajoissa.

Lisäksi SVT löysi 12 muuta tapausta, joissa lopputulos olisi voinut olla toinen, jos kotihoito olisi toiminut toisin. Näissä tilanteissa hoitajat esimerkiksi poistuivat paikalta, kun asiakas ei avannut ovea – ilman että tilannetta tarkistettiin tai apua yritettiin antaa muulla tavoin.

Viranomainen huolissaan: ”Erittäin huolestuttava tilanne”

IVO:n yksikönjohtaja Lars Rahm kommentoi tilannetta SVT:lle: ”Tämä on erittäin huolestuttava lopputulos, hän toteaa.

Suomessa ei tehdä vastaavaa tilastointia kuolemantapauksista, jotka liittyvät vakaviin vanhuspalvelujen laiminlyönteihin

Vaikka Ruotsissa on dokumentoitu 12 vanhuksen kuolemaa kotihoidon puutteiden vuoksi, Suomessa vastaavaa tilastointia ei ole tehty. Vanhuspalvelujen tila -raportti vuodelta 2024 ei sisällä tietoa kuolemantapauksista, jotka olisi yhdistetty kotihoidon laiminlyönteihin.

Henkilöstöresurssit ja hoidon kattavuus

Suomessa kotihoidon henkilöstömäärä pysyi ennallaan, mutta ympärivuorokautisessa hoidossa tapahtui laskua – yli 500 työntekijän vähennys verrattuna vuoteen 2023.

Sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja hoiva-avustajien määrä laski, erityisesti ympärivuorokautisessa hoidossa.

Säännöllistä kotihoitoa sai noin 6 % väestöstä, mutta hoidon saatavuus vaihteli alueittain.

Palvelujen niukkuus ja omaisten rooli

Eläkeliiton ja Diabetesliiton vuoden 2024 raportti osoittaa, että monet vanhukset jäivät ilman riittävää kotihoitoa ja joutuivat turvautumaan omaisiin tai maksullisiin palveluihin. Apua tarvittiin erityisesti siivoukseen, kuljetuksiin ja lääkkeiden annosteluun.

Kuolemantapauksia ei tilastoida hoitovirheiden perusteella

Suomessa kuolemansyyt kirjataan lääketieteellisesti, eikä kotihoidon puutteita yleensä mainita virallisissa kuolinsyytilastoissa. Mahdolliset hoitovirheet voivat tulla esiin oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa tai kanteluissa, mutta Suomessa niitä ei koota kansalliseksi tilastoksi.

Vaikka Suomessa ei ole dokumentoitu kotihoidon laiminlyönteihin liittyviä kuolemantapauksia kuten Ruotsissa, palvelujen niukkuus, henkilöstövaje ja alueelliset erot voivat vaikuttaa vanhusten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Tarve kattavammalle seurannalle ja laadunvalvonnalle on ilmeinen.

Lähteet Samnytt, Julkari, THL, Eläkeliitto

