Ruotsissa Löfvénin hallitus aikoo lisätä poliiseja reilusti

Ruotsin hallitus aikoo lisätä poliisien määrää 50 prosentilla. Nykyisin virassa on 20 000 poliisia. Tavoite vuodelle 2024 on lisätä määrää 10 000 henkilöllä. Oppositio tukee tavoitetta, mutta epäilee ettei se toteudu ennen vuotta 2028. Kiinnostus koulutukseen on noussut huikeasti. Kurssit jäävät silti monelta kesken eikä valmistuneiden rekrytoituminen ole kirkossa kuulutettu.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven esitteli viime tammikuussa vähemmistöhallituksensa tavoitteet, joita tukevat perinteiset tukipuolueet vasemmisto ja vihreät ja myös uudet, keskusta ja liberaalit. Poliisihallitus esitti 30 000 poliisin tavoitteen alkuvuodesta 2018.

Kokoomus on huolissaan koulutuksen ja poliisitoimen resursseista. Se pyysi syyskuussa valtiopäivien tietopalvelulta laskelmaa, joka osoitti realistisen ajan tavoitteelle olevan 2028. Kiinnostus alalle on noussut. Tänä syksynä alkaneelle 2,5 vuoden kurssille ilmoittautui melkein 16 000 henkilöä, mikä on 6000 enemmän kuin vuosi sitten. Nähtäväksi jää kuinka moni todella aloittaa, käy opinnot loppuun ja hakeutuu alalle – pysyen virassa. Poliisiviranomaisten mukaan alan palkkausta ja työoloja olisi parannettava. Rikostutkintaan on mahdollista erityistehtäviin saada myös siviilihenkilöitä.

Poliisien liiton puheenjohtaja Lena Nitz sanoi hallituksen esitellessä syyskuussa jengirikollisuuden vastaista ohjelmaa, että 34 kohdan toteuttaminen vaatii huomattavasti lisäresursseja. Ylipäänsä poliisien lisätarve liittyy viime vuosien huolestuttavaan kehitykseen. Ohjelmassa korostetaan tietoliikenteen salaista seurantaa, kameravalvonnan lisäämistä, kotietsintäoikeuksien lisäämistä sekä kiinnipääsyä rikollisten varoihin.

Kokoomus sanoi ohjelman johdosta, että olisi tullut poistaa nuorten rangaistusasteikkojen alennukset samoin kuin ”paljousalennukset”. Poliisien valtuuksia aseiden ja räjähteiden etsintään tulisi lisätä.

Viimeistään tammikuisen hallitusohjelman saama tuki osoittaa, kuinka suuri muutos ruotsalaisessa yhteiskunnassa tässä suhteessa on tapahtunut. Sisäministeri Mikael Damberg (sos.dem) on sanonut, että vajaassa vuodessa olisi jo saatu 3000 rekrytanttia lisää. Toisaalta alalta tapahtuu myös poistumista. Keskusrikospoliisin päällikkö Anders Thonberg sanoi alkuvuodesta, että realistinen nettolisäys voisi olla reilut 1000 virkailijaa vuodessa. Se tarkoittaakin kokonaislisäyksen 10 000 henkilölle vaativan vajaan vuosikymmenen.

Ruotsissa poliisien määrä 100 000 asukasta kohti on nyt hiukan alle 200, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2010. Jos ja kun tavoite suhdeluvusta 300 toteutuu, on suhdeluku kaksinkertainen Suomen nykyiseen lukemaan nähden. Meillä lähiakojen lisäys on huomattavan pieni, joskin suuri osa naapurimaan huolista on vielä tulematta.

Ruotsin koko poliisitoimen henkilömäärä on 30 000. Heistä varsinaisia poliiseja on mainittu 20 000 henkilöä.

Lähteet SVT (1, 2), SR (1, 2)