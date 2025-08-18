Ruotsissa moskeija-ammuskelu, kaksi loukkaantui: ”Yksittäistapaus”, kertoo poliisi

Kaksi ihmistä loukkaantui Ruotsissa Örebrossa Vivallan kaupunginosassa sijaitsevassa moskeijassa viime perjantaina tapahtuneessa ammuskelussa. Poliisi epäilee jengimotiivia ja on kehottanut ihmisiä pysymään poissa alueelta.

Poliisin mukaan moskeijassa oli meneillään kokoontuminen, kun laukaukset ammuttiin.

”Se tapahtui juuri perjantairukouksen jälkeen”, Mazen Muwaffak Örebron moskeijasta kertoi Expressenille.

Kaksi loukkaantunutta vietiin ambulanssilla sairaalaan, mutta heidän tilastaan ei ollut tarkempia tietoa uutisen julkaisemisen aikaan.

”Kehotamme yleisöä ÄLKÄÄ lähestykö tapahtumapaikkaa”, poliisi kirjoitti verkkosivuillaan.

Poliisi oli aloittanut murhayrityksen esitutkinnan ja on työskennellyt rikospaikan turvaamiseksi, haastatellut silminnäkijöitä ja metsästänyt tekijää. Paikalle oli asetettu eristyssulku.

Mazen Muwaffak Örebron moskeijasta kertoo, että loukkaantuneet ovat ”vierailijoita ja että motiivi on epäselvä”.

”Emme tiedä, onko kyseessä henkilökohtainen vai moskeijaa vastaan suunnattu hyökkäys, mutta on hyvä, että poliisi tekee työnsä”, Muwaffak sanoi Expressenille.

Poliisi kuitenkin epäilee Aftonbladetin tietojen mukaan, että ampuminen liittyy jengiin. He uskovat, että kyseessä on ”yksittäistapaus” ja että itse moskeija ei ollut kohteena.

”Se näyttää olevan yksittäistapaus”, poliisin tiedottaja Lars Hedelin sanoi Aftonbladetille.

Lähde: Fria Tider

