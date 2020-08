Ruotsissa neljä vuotta kielteisen päätöksen jälkeen oleilleet hakevat turvapaikkaa uudelleen

Ruotsin eteläisellä poliisialueella poliisien etsimien siirtolaisten määrä laskee. Yksi selitys ilmiölle on se, että osa siirtolaisista on ollut maassa neljä vuotta saatuaan kielteisen turvapaikkapäätöksen. Ruotsin lakien mukaisesti he voivat hakea turvapaikkaa uudelleen.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saamisen jälkeen kadonneiden henkilöiden määrä vähenee Ruotsin eteläisellä poliisialueella. Etsittyjä on tällä hetkellä 1602, kun vuonna 2015 heitä oli 2549. Laskua on kaikkiaan 37 prosenttia.

Luvut kattavat kaikki tapaukset, jotka on siirretty maahanmuuttovirastolta poliisille.

Magnus Drahosch Ruotsin eteläisen poliisialueen johdosta uskoo, että ilmiölle on monia syitä, mutta pääasiallinen syy on se, että kielteisten turvapaikkapäätösten saamisesta on kulunut neljä vuotta.

– Päätös on yleensä voimassa neljä vuotta ja siirtolaisvyörystä on kulunut neljä vuotta. Monet kielteisen päätöksen saaneet ovat pysyneet maassa ja olleet etsintäkuulutettuja mutta voivat nyt hakea turvapaikkaa uudelleen, Drahosch kertoo.

Ruotsin P4-kanava on haastatellut erästä vuonna 2014 Iranista saapunutta siirtolaista. Mohsen Nagavi saapui Ruotsiin hakemaan turvapaikkaa, mutta päätös oli kielteinen. Hän jäi maahan, koska ei halunnut palata kotimaahansa Afganistaniin.

Muutama kuukausi sitten Nagavi saattoi hakea turvapaikkaa uudelleen, joten enää hän ei ole ”paperiton” laittomasti maassa oleileva. Sen sijaan hän on taas turvapaikanhakija.

Lähde Nyheter Idag.