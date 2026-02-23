Ruotsissa paljastui sairas pedofiiliverkosto: “Pedo ja ylpeä” – Sosiaalidemokraatit hyväksyvät nyt kemiallisen kastraation

Hyväosaiset ja ulospäin tavalliset ruotsalaismiehet paljastuivat osaksi verkkoa, jossa pedofiilit kutsuivat toisiaan tuttavallisesti “pedoiksi” ja “pervoiksi”.

Ruotsissa on paljastunut poikkeuksellisen vastenmielinen ja laaja pedofiiliverkosto, jonka toiminta on saanut jopa kokeneet tutkijat järkyttymään. Aftonbladetin mukaan Tukholmassa asunut ruotsalaismies toimi kansainvälisen verkossa pyörineen pedofiilirinkinsä ”isäntänä”, ja ryhmän jäsenet kutsuivat itseään häpeilemättä nimillä kuten “pedo” ja “pervo” – jopa ylpeillen sairaalla toiminnallaan.

Paljastus nousi esiin Ruotsin yleisradion (SVT) Uppdrag granskning -ohjelman seurattua puolentoista vuoden ajan Tukholman poliisin erikoisyksikköä, joka keskittyy lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan. Yksikkö saa jatkuvasti vihjeitä, joista moni tulee yhdysvaltalaisilta teknologiayhtiöiltä, kuten Googlelta.

Poliisi Fernando Valencia kuvaa tilannetta ohjelmassa synkästi: ”Kyseessä on tulipalo, jota ei voi sammuttaa, vaikka miten yritämme ja vaikka teemme miten monta ratsiaa. Uutta ilmestyy joka päivä.”

Helix – ruotsalaismies, joka johti verkon pimeää puolta

Yksi vihjeistä johti noin 40-vuotiaaseen mieheen, joka käytti verkossa nimimerkkiä Helix. Hänet tuomittiin jo vuonna 2018 lapsipornorikoksista. Vuonna 2023 mies pidätettiin uudelleen, mutta poliisi ei tuolloin onnistunut murtautumaan hänen kovalevyilleen, ja hän pääsi vapaaksi.

Tilanne muuttui, kun poliisi teki uuden ratsian miehen asuntoon eteläisessä Tukholmassa. Tällä kertaa viranomaiset löysivät tietokoneen ja kaksi kovalevyä, jotka mies oli piilottanut asuntonsa alapuolella olevaan pensaikkoon. Tietokoneessa oli tarra, jossa oli piirros alastomasta miehestä – kuvaava yksityiskohta miehen kieroutuneesta maailmasta.

Tällä kertaa poliisi onnistui murtamaan salauksen. Kovalevyiltä löytyi yli sata tuntia äärimmäisen raakaa hyväksikäyttömateriaalia, joka johdatti tutkijat laajemman, salaisen pedofiiliverkoston jäljille.

Zoom-kokouksia, huumeita ja avoin pedofiilinen rehvastelu

Aftonbladetin mukaan verkoston jäsenet järjestivät pitkiä Zoom-istuntoja, joissa he käyttivät huumeita ja tyydyttivät itseään katsellen lasten hyväksikäyttövideoita. Keskusteluissa he kutsuivat toisiaan tuttavallisesti “pedoiksi” ja “pervoiksi”.

Eräs mies oli kirjoittanut alastomaan ylävartaloonsa: ”Tervehdys Pedo Pervo”.

Toinen puolestaan poseerasi tekstillä: ”Pedo ja ylpeä”

Näiden kuvottavien tapaamisten järjestäjänä toimi juuri Helix, joka tuomittiin viime joulukuussa kuudeksi vuodeksi vankeuteen. Hänen kämppäkaverinsa sai 2,5 vuoden tuomion.

Hyvin toimeentulevia, tavallisia miehiä – mutta osa pedofiiliverkostoa

Poliisin erikoisryhmä ISÖB on löytänyt todisteita kymmenestä ruotsalaismiehestä, joiden epäillään kuuluneen verkostoon. SVT:n mukaan epäillyt ovat keski-ikäisiä, hyväosaisia ja ulospäin täysin tavallisen oloisia.

Kyberrikostutkija ”Jonas” toteaa ohjelmassa: ”Tämä on hyvin tavallista”.

Muutama kuukausi Helixin pidätyksen jälkeen poliisi teki uusia ratsioita Tukholman alueella. Yhdeksän miestä otettiin kiinni. Yksi heistä oli Ruotsissa tunnettu asiantuntija, joka on esiintynyt mediassa. Häntä epäillään osallistumisesta kolmeen tapaamiseen, joissa lapsia käytettiin seksuaalisesti hyväksi.

Mies kiisti kuulusteluissa olevansa kiinnostunut lapsista, mutta hänen yhteytensä Helixiin paljastavat muuta. Yksi viesti kertoo paljon:

Helix kirjoitti hänelle: ”Minulla on sinua ikävä, ja haluan auttaa sinua olemaan oma itsesi ilman häpeää. Otan mukaan kannettavan sekä ”viihdettä”.

Mies vastasi lyhyesti: ”Hyvä!”

Ruotsissa valmistellaan lakia, joka voi pakottaa pedofiilit kemialliseen kastraatioon ennen vapautumista

Ruotsin sosialidemokraatit ovat tehneet täyskäännöksen ja ilmoittavat nyt kannattavansa sitä, että pedofiileille voidaan asettaa kemiallinen kastraatio ehdoksi ennenaikaiselle vapautumiselle. Muutoksen myötä eduskunnassa on enemmistö lakimuutokselle, jota oikeistopuolueet ovat vaatineet jo pidempään.

Taustalla on SVT:n Uppdrag granskning -ohjelman paljastus laajasta ruotsalaisesta pedofiiliverkostosta, jossa maan kansalaiset ovat olleet sekä osallistujina että johtajina. Skandaali on lisännyt painetta kiristää lainsäädäntöä ja tehostaa viranomaisten keinoja.

Sosiaalidemokraattien rikospoliittinen edustaja Teresa Carvalho perustelee linjanmuutosta sillä, että kemiallista kastraatiota käytetään jo nykyisin hoitomuotona.

”Pidämme kohtuullisena, että hoitoon sitoutuminen voidaan kytkeä vapautumiseen. Jos haluaa ulos vankilasta, on myös osallistuttava hoitoon”, Carvalho sanoo TV4:lle.

Kovempia rangaistuksia ja lisää valtuuksia poliisille

Sosialidemokraatit esittävät samalla kovempia tuomioita lapsipornorikoksista sekä uusia toimivaltuuksia poliisille. Puolue haluaa, että poliisi voi varoittaa esimerkiksi kouluja, päiväkoteja ja lasten vapaa-ajan toimijoita, jos on syytä epäillä pedofiilin työskentelevän lasten parissa.

Lisäksi puolue vaatii matalampaa kynnystä käyttää salaista tiedonhankintaa, kuten laitteiden salaista tietojen etäluenta-menetelmää, jotta todisteita voidaan kerätä tehokkaammin.

