Ruotsissa paranneltiin Pisa-tutkimuksen tuloksia – ulkomaalaistaustaisia jätettiin pois

Ruotsissa on paranneltu viimeisimmän Pisa-tutkimuksen tuloksia, kirjoittaa Expressen. Keskiarvo on saatu edelliskerrasta nousemaan, kun kokeesta on jätetty pois ulkomailla syntyneitä sekä muitakin heikosti menestyneitä. Kysymyksessä on karkea metodivirhe, sanoo kansantaloustieteen professori Magnus Henrekson.

Tuoreimman tutkimuksen julkistaminen viime joulukuussa otettiin ilonaiheena vastaan osoituksena ruotsalaisen koulun vahvuuksista. Tulosten perusteella oppilaat olivat OECD-keskiarvon yläpuolella sekä matematiikassa, luonnontieteessä ja luetun ymmärtämisessä.

Opetusministeri Anna Ekström sanoi tuolloin, että tulokset ovat parantuneet, vaikka koululaitokseen on tullut ennätyksellisen paljon ulkomailla syntyneitä oppilaita. Samalla on kamppailtu kasvaneiden oppilasmäärien ja opettajapulan kanssa.

Pisa-kokeeseen eivät ole osallistuneet ulkomailla syntyneet. Sääntöjen mukaan kokeesta voivat jäädä pois vain oppilaat, jotka ovat saaneet ruotsin opetusta alle vuoden.

Myös maassa syntyneitä, heikosti ruotsia osaavia oli jätetty sivuun. Kaikkiaan yksitoista prosenttia kokeen kohteena olevista 15-vuotiaista oli rankattu pois.

Metodinen virhe on erittäin vakava, koska tuloksia käytetään mittarina sekä tehtäessä vertailuja muiden maiden kanssa että toisaalta kuvan luomiseen koulun kehityksestä, sanoo professori Henrekson.

Kouluhallinto oli itse joulukuussa epäillyt, että liian moni ulkomailta tullut oli jätetty pois kokeesta. Nyt kouluhallinto pitää kiinni omista laskelmistaan, kun Expressenin julkistamien tietojen mukaan poisjääneitä on huomattavasti enemmän.

Professori Henreksonin johtamassa selvityksessä tietopohjana olivat kouluhallinnon, maahanmuuttoviraston ja Ruotsin tilastokeskuksen SCB:n aineistot.

PISA (Programme for International Students Assessment) on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma. Tutkimuksessa selvitetään, miten 15-vuotiaat nuoret hallitsevat tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja ja opiskeluasenteita.