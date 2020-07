Ruotsissa puolueiden neuvottelut turvapaikkapolitiikan tiukentamisesta katkesivat

Ruotsissa ovat puolueiden neuvottelut turvapaikkapolitiikan tiukentamisesta katkenneet. Erimielisyydet olivat etenkin sosialidemokraattien ja kokoomuksen välisiä, mutta muillekaan perinteisille puolueille ei yhteisen linjan löytäminen ollut riittävän tärkeää.

Vasemmistopuolue on tapahtuneesta erityisen hyvillään. Ruotsidemokraatit pidettiin sivuraiteella, vaikka kaikki eduskuntapuolueet olivat keskusteluissa mukana. Vihreät olivat uhanneet lähteä hallituksesta, jos maahantulolle säädettäisiin yläraja.

Nyt kokoomus ja demarit moittivat toisiaan vastuullisiksi tapahtuneesta. Demarit ja keskusta sanovat kokoomuksen liiaksi keskittyneen maahantulon ylärajaan. Kokoomus ja kristillidemokraatit taasen sanovat demarien vilkuilleen liikaa vihreisiin päin.

Vihreät pitävät neuvottelujen epäonnistumista voittonaan. Hallituksesta ei tarvinnut lähteä. Neuvottelujen oikeiston kanssa katkettua ei muiden puolueiden kesken synny tiukkaa esitystä tulijoiden ylärajasta.

Pääministeri Stefan Löfvénille on poliittinen riski säilyttää yhteistyö vihreiden kanssa. Tämä voi johtaa kannatuksen menetykseen laajoissa äänestäjäpiireissä. Selkeä enemmistö ruotsalaisista on toisella, voimistuneella kannalla, kuten aivan tuore kysely kertoo. Maahanmuutto säilynee raskaan sarjan poliittisena kiistana. Sekä ruotsidemokraatit että kokoomus odottavat saavansa siitä etua. Kaksi kolmasosaa kansasta on asiassa samalla linjalla.

Ruotsidemokraatit ovat vuosikausia olleet toisella linjalla kuin muut puolueet. Nyt kokoomus on reivannut näyttävästi linjaansa. Neuvottelujen viime vaiheessa puolue toi pöytään esityksen turvapaikanhakijoiden vuosittaiseksi ylärajaksi 6000-8000, kun kahtena viime vuonna hakijoita on ollut vajaat 22 000. Huippuvuotena 2015 noin 160 000.

Ruotsidemokraatit ovat saaneet kokoomuksesta ja kristillisdemokraateista liittolaisen. Vaikka porvarillisen leirin hajoaminen on tosiasia keskiryhmien ollessa lojaali oppositio, on kolmen puolueen yhteiskannatus pysytellyt noin 44 prosentin tasolla, kun vähemmistöhallituksella on noin 34 prosentin kannatus väestössä. Vihreät ja tukipuolue liberaalit ovat alamaissa, alle äänikynnyksen. Vasemmistopuolue pysyttelee 10 prosentissa.

Ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson sanoo, että kestävää maahanmuuttopolitiikkaa tavoittelevien on otettava etäisyyttä vihreiden ja keskustan äärilinjaan. Mikäli tahdotaan muuta kuin asian hautaamista, on etsittävä laajaa yksimielisyyttä ilman näitä puolueita.

Vasemmistopuolue on erityisen mielissään tapahtuneesta. Tämä on parasta, mitä saattoi tapahtua turvapaikkaoikeudelle ja Ruotsille, iloitsee puolueen maahanmuuttolinjan edustaja Christina Höj-Larsen. Nyt voidaan hakea valtiopäivillä hallituksen, keskustaryhmien ja vasemmiston enemmistöä. Asianomainen laki on uusittava viimeistään ensi kesänä.

SVT (1, 2)