Ruotsissa tehdyt ampumamurhat nousevat uuteen ennätykseen vuonna 2022

Murhatilastojen synkistä kasvulukemista syytetään maahanmuuttajajengien lisääntynyttä toimintaa.

Tuliaseilla tehtyjen murhien määrä Ruotsissa on noussut ennätyksellisen korkeaksi tänä vuonna, kertoi maan hallitus maanantaina.

”Kuolemaan johtaneiden ampumavälikohtausten määrä on kasvanut ja saavuttanut tänä vuonna uuden verisen huippulukeman”, sanoi oikeusministeri Gunnar Strömmer. Ministerin mukaan vuonna 2022 on tähän mennessä surmattu 60 ihmistä ampuma-aseilla.

Määrä on jo ylittänyt viime vuoden aiemman ennätyksen 48. Reuters kertoi tuolloin, että eri puolilla Ruotsia oli 61 aluetta, ”joilla kaikilla on suuri osuus maahanmuuttajia ja jotka poliisi on listannut jengiväkivallan lisääntymisen riskialueiksi”.

Muista lähialueiden maista Norjassa tehtiin neljä murhaa ampuma-aseilla, Tanskassa neljä ja Suomessa kaksi, kertoo unkarilainen sanomalehti Magyar Hirlap.

Suurin osa aseväkivallasta on johtunut Ruotsin suuresta maahanmuuttajaväestöstä. Vuonna 2020 apulaispoliisipäällikkö Mats Löfving, joka on sittemmin siirretty erityissyyttäjänvirastoon, sanoi Ruotsissa toimivan 40 siirtolaisklaania, jotka ovat vastuussa suuresta osasta maan väkivaltaisuuksista.

”Nämä klaanit ovat tulleet Ruotsiin pelkästään järjestääkseen rikollisuutta. He työskentelevät saadakseen valtaa, heillä on suuri kyky väkivaltaan ja he haluavat tehdä rahaa. Ja he tekevät sen huumausainerikosten, väkivaltarikosten ja kiristyksen avulla”, sanoi Löfving esiintyessään Ruotsin televisiossa.

Lisäksi hallituksen tiedot osoittavat, että lähes kaikki Ruotsin 5 000 jengiläistä ovat joko ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttajia.

Strömmer sanoi, että nämä murhat olivat vain jäävuoren huippu, koska väkivalta ulottuu kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin ja myös järjestäytynyt rikollisuus on merkittävää.

Ruotsin kansallisen rikostenehkäisyneuvoston mukaan maassa ammuttiin viime vuonna 45 ihmistä kuoliaaksi, kun vastaava luku vuonna 2012 oli 17. Oikeusministeri sanoi, että hallitus perustaa ministeriön yhteyteen erityisen elimen koordinoimaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa.

”Mikään kunnollinen yhteiskunta ei voi hyväksyä sitä, että joka viikko joku ammutaan kuoliaaksi julkisilla kaduilla”, Strömmer korosti.

Ruotsi on jo pitkään ollut kansainvälisissä otsikoissa, koska se on muuttunut aikoinaan rauhallisesta yhteiskunnasta sellaiseksi, jota saksalainen Bild-sanomalehti on kutsunut ”Euroopan vaarallisimmaksi maaksi”.

”EU:ssa keskimäärin kahdeksan ihmistä miljoonaa kohti joutuu kuolemaan johtaneen väkivallan uhriksi. Ruotsissa vuonna 2020 luku oli 12 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Ampuma-aseiden uhrien osalta ero Euroopan ja Ruotsin välillä on vielä suurempi. EU:ssa keskimäärin 1,6 ihmistä miljoonaa asukasta kohti kuolee ampumahaavoihin – Ruotsissa luku on neljä, eli lähes kolme kertaa enemmän”, Bild kirjoitti vuonna 2021.

Onko maahanmuuttajajengien pysäyttäminen jo liian myöhäistä Ruotsissa?

Ruotsin edellinen, sosiaalidemokraattien johtama hallitus vahvisti merkittävästi poliisivoimia ja kovensi rangaistuksia ampuma-aseilla tehdyistä rikoksista, mutta se ei onnistunut hillitsemään rikollisjärjestöjen laajenemista.

Oikeistopuolueiden koalitio, joka sai enemmistön syyskuun 11. päivän parlamenttivaalien jälkeen, on luvannut kovempia toimia rikollisuutta vastaan. Se kaavailee sellaisten alueiden perustamista, joissa epäillyt voidaan ottaa kiinni ja tutkia, rikollisjärjestöihin liittyvien rikosten rangaistusten kaksinkertaistamista ja viranomaisten valtuuksien laajentamista rikollisten kiinniottamiseksi.

Lähde: Remix