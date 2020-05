Ruotsissa työvoimaviranomainen syytettynä musliminaisen syrjinnästä

Musliminainen menetti työmarkkinaetuja kieltäydyttyään työstä uskonnollisten syiden vuoksi. Nyt nainen syyttää työvoimaviranomaista syrjinnästä.

Työllisyys- ja kehittämistakuu (JOB) on ruotsalainen työmarkkinatoimenpide, joka otettiin käyttöön heinäkuussa 2007. Työttömällä on mahdollisuus päästä JOB:n piiriin, kun hän on saanut työttömyyskorvausta 300 päivää tai ollut työttömänä työnhakijana 14 kuukauden ajan. Työ- ja kehittämistakuun piirissä olevat saavat sosiaaliturvaviraston maksamaa ”toimintatukea”.

Keväällä 2018 musliminaiselle osoitettiin työllisyys- ja kehittämistakuun piiristä metsänhoitotyötä. Harjoitteluajan päätyttyä tuli aika siirtyä käytännön töihin metsään, mutta esteeksi muodostuivat suojavaatteet.

– Hänestä tuntui, että erityisesti suojahousut eivät olleet tarpeeksi peittävät. Hän halusi edelleen työn, mutta hänestä tuntui, että suojavaateasia pitäisi ratkaista toisin, kuten pukemalla löysät asusteet suojahousujen päälle tai jotain sellaista, Elias Ibrahim, Itä-Gotlannin syrjintävirastossa työskentelevä asianajaja kertoo.

Lopputuloksena musliminainen kieltäytyi ottamasta vastaan työtä. Työllisyysviranomainen ei pitänyt uskonnollisia syitä hyväksyttävinä, ja nainen oli siten syyllistynyt väärinkäytökseen, minkä vuoksi hän menetti työllisyys- ja kehittämistakuunsa,

Elias Ibrahimin mukaan lakeja kuitenkin sovelletaan käytännössä siten, että työstä voi kieltäytyä uskonnollisista syistä. Hänen mukaansa työvoimaviranomaisen päätös on kohtuuton ja syrjintävirasto vie siksi asian oikeuteen.

– Uskonnollisesti motivoituneet olosuhteet eivät ole poissulkeneet naista muusta työstä. Työvoimaviranomaisen katsotaan perustavan päätöksensä uskontoon tai muihin vakaumuksiin liittyviin syrjiviin tekijöihin, koska se ei ole yrittänyt löytää naiselle uutta työpaikkaa vaan sen sijaan peruuttanut työllisyys- ja kehittämistakuun Dagens Juridik kirjoittaa.

Musliminaisen odotetaan saavan korvauksia 23 500 Ruotsin kruunua.

Lähde Dagens Juridik.