Ryösti ja pahoinpiteli naisen sekä aiheutti aivovamman – hovioikeus alensi vankeustuomiota ”oikeudenmukaisemmaksi”

Vaasan hovioikeus alensi itseään pienikokoisemman naisen ryöstäneen ja pahoinpidelleen miehen vankeustuomiota puolella vuodella.

Joulukuun lopussa 2019 nuori nainen oli Vaasassa kuntopolulla lenkkeilemässä, kun Derek Guya tarttui häneen kiinni ja löi useita kertoja voimalla päähän. Guya kaatoi sitten lenkkeilijän maahan, repi takin tämän päältä ja varasti taskusta omaisuutta, muun muassa puhelimen ja pankkikortin. Tämän jälkeen mies heitti takin pois ja katosi paikalta muu omaisuus mukanaan.

Nainen käveli omin voimin mutta ilman takkia sairaalaan, eikä hänellä ollut muistikuvia tapahtumista.

Vakavia vammoja

Pahoinpidellylle lenkkeilijälle aiheutui ryöstössä vakavia vammoja. Ulkoisia vammoja oli lukuisat ruhjeet pään alueella, mustelmia, ruhjeita, rikkoutunutta ihoa sekä ompelua vaatineita haavoja.

Sisäiset vammat olivat kuitenkin erittäin vakavia, jopa hengenvaarallisia. Pään tietokonetomografiassa todettiin kallonpohjan murtuma, kovakalvonalainen verenvuoto otsalohkon alueella sekä aivoruhjeita otsa-, ohimo- sekä takaraivolohkon alueilla. Magneettitutkimuksissa todettiin lisäksi ruhjeita pikkuaivoissa, kovakalvonalaista nestettä takaraivolohkon alueella sekä verihyytymiä ja aivoruhjeita otsa-, ohimo- sekä takaraivolohkon alueilla.

Uhri on kärsinyt jälkeenpäin niskakivusta ja aivovamman aikaansaamista muistikatkoista. Hänen hajuaistinsa on kadonnut ja oikeassa korvassa on kuulonalenema.

Käräjäoikeudessa 5 vuotta vankeutta

Oikeudessa Guya kiisti väkivaltaisen ryöstön. Hän ei ollut ollut väkivaltainen eikä ollut vienyt lenkkeilijän omaisuutta. Puhelimen hän oli ostanut kahdella marihuanagrammalla tuntemattomalta henkilöltä.

Poliisin tutkinnassa kuitenkin Guyan vaatteista löydettiin jäämiä uhrin vaatteiden kuiduista. Mies myös tunnistettiin valvontakameratallenteelta, missä hänen nähtiin käyttävän varastamaansa pankkikorttia vain tunti siitä, kun uhri oli hakeutunut sairaalahoitoon.

Pidätettynä ollessaan Guya yritti estää vartijoiden pääsyn selliin saksilla huitomalla. Hän myös hajotti selliä repimällä RCA-kaapelin ja ikkunaverhon vaijerin irti. Tiskiharjan varresta mies rakenteli aseen.

Vartijoiden mukaan mies oli sellissä riehuessaan ollut lähinnä psykoottinen ja suostunut yhteistyöhön vasta nähtyään eräällä vartijoista olleen etälamauttimen.

Pohjanmaan käräjäoikeus langetti huhtikuussa 2020 vuonna 1996 syntyneelle Derek Guyalle 5 vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen törkeästä ryöstöstä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, pahoinpitelyn yrityksestä, haitanteosta virkamiehelle, lievästä vahingonteosta sekä kahdesta vangin varustautumisesta aseella. Guya todettiin syylliseksi myös aiemmin syksyllä tapahtuneeseen varkauteen.

Ryöstämälleen ja pahoinpitelemälleen naiselle Guya määrättiin maksamaan erilaisia korvauksia yhteensä 26 072 euroa.

Hovioikeus alensi tuomiota

Guya valitti tuomiosta hovioikeuteen. Mies vaati, että vankeustuomiota alennetaan korkeintaan 5 kuukauteen ja se muutetaan ehdolliseksi. Korvauksia piti laskea 9000 euroon.

Guya perusteli asiaa vaatimuksia muun muassa sillä, että käräjäoikeus oli arvioinut asiassa esitetyn näytön väärin. Guya ei ollut kohdistanut naiseen väkivaltaa tai anastanut tältä yhtään mitään.

Vaasan hovioikeus antoi tuomionsa helmikuussa 2021. Hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden Guyalle määräämä rangaistus oli ”oikeuskäytäntöön nähden hieman liian ankara”. Hovioikeus katsoi, että oikeudenmukainen rangaistus törkeästä ryöstöstä on 4 vuotta 2 kuukautta käräjäoikeuden määräämän 4 vuoden 8 kuukauden sijaan.

Muut Guyan syyksi luetut rikokset huomioiden hovioikeus määräsi Guyalle 4 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistuksen. Muilta osin tuomio säilyi entisellään.

Lähteet Kansalainen, Vaasan hovioikeuden tuomio.