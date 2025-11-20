S-ryhmän Israel-boikotti sai aikaan somemyrskyn

S-ryhmä on päättänyt lopettaa israelilaista alkuperää olevien tuotteiden ostot. Syyskuussa tehty päätös perustuu Euroopan komission esittämän EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen kaupankäyntiä koskevien osien jäädyttämistä koskevaan esitykseen.

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan SOK:n vastuullisuusjohtaja Nina Elomaan mukaan SOK seuraa rauhanneuvotteluja sekä erityisesti Euroopan unionin linjauksia aktiivisesti ja linjaa niiden perusteella asiaa tarpeen mukaan uudelleen. Asia on ollut esillä HOK-Elannon edustajiston kokouksessa. HOK-Elanto piti syyskokouksensa keskiviikkona.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että valikoimissa ei ole israelilaista alkuperää olevia hedelmiä tai vihanneksia, mutta yksittäisten tuotteiden osalta, esimerkiksi hiilihapotuslaitteen osalta, myymme tuotteen valikoimajaksojen loppuun asti, Elomaa kertoo Taloussanomille.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen vertaa sosiaalisessa mediassa S-ryhmää natseihin.

– Keväällä 1933 Saksassa NSDAP (kansallissosialistinen työväenpuolue) julkaisi lehdessä vaatimuksen toteuttaa ”järjestelmällisesti juutalaisten kauppojen, juutalaisten tavaroiden, juutalaisten lääkäreiden ja juutalaisten lakimiesten boikotti.” Nyt Suomessa S-ryhmä vaatii israelilaisia tuotteita boikottiin. Sama kaiku askelten, Räsänen kirjoittaa Facebookissa.

S-ryhmän päätöstä ovat kritisoineet Räsäsen lisäksi muiden muassa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.), perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Polvinen, Helsingin kaupunginvaltuutettu Seida Sohrabi (kok.) ja Akavan entinen puheenjohtaja Sture Fjäder. Vaikuttajien reaktioista päätökseen kertoi aiemmin Iltalehti.

Sinimusta Liike on tyytyväinen SOK:n ratkaisuun

SML kommentoi tiedotteessaan, että puolue pitää tätä positiivisena muutoksena ja tukee S-ryhmän päätöstä. Puheenjohtaja Tuukka Kurun mukaan Sinimusta Liike on useaan otteeseen kehottanut Suomea ankarampiin toimiin juutalaisvaltiota vastaan ja kannustaa muitakin yrityksiä sekä yhteisöjä mukaan boikotointikampanjaan.

Israelissa valmistetut tuotteet muodostavat hyvin pienen osan kokonaisvalikoimasta, mutta jokainen niistä maksettu euro edesauttaa juutalaisvaltion rikollista toimintaa. Päätös luopua israelilaisista tuotteista lähettää selvän signaalin juutalaisvaltion tukijoille – kaikkea toimintaa ei tarvitse, eikä tulekaan, hyväksyä, Kuru sanoo. – Puolueemme kannanottoja Israeliin ja Palestiinaan liittyen voi lukea verkkosivultamme.

Myös vihreiden ja vasemmiston edustajat iloitsevat päätöksestä.

– Näin sitä maailmaa muutetaan paremmaksi pala kerrallaan, kirjoittaa vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Kansalaisjärjestö Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finérin mukaan järjestö pitää linjausta uutena ja tärkeänä. – Nyt on päästy tilanteeseen, jossa on todettu, että Israelin alueella toimiminen on ongelmallista, mikä on ollut ihmisoikeusasiantuntijoiden ja ICJ:n viesti jo pidemmän aikaa. Tämä on ensimmäinen askel, ja toivottavasti keskustelu tästä laajenee.