Sääpallojen invaasio: Liettua sulki jälleen lentokentät ja rajat Valko-Venäjälle

Kun venäläiskoneet rikkoivat Liettuan ilmatilan ja sääpallot leijuivat rajojen yli, NATO ja Vilna reagoivat nopeasti.

Liettua on joutunut toistuvien ilmatilaloukkausten kohteeksi, kun kymmenet heliumilla täytetyt sääpallot ovat ajautuneet maan alueelle lokakuun aikana. Viimeisin tapaus, kolmas tässä kuussa, sai viranomaiset sulkemaan Vilnan ja Kaunasin lentokentät sekä katkaisemaan rajaliikenteen Valko-Venäjän suuntaan perjantaina 25. lokakuuta.

Ilmatilaturvallisuus on ollut koetuksella koko Euroopassa, sillä sääpallojen lisäksi myös droonit ja muut lentävät laitteet ovat häirinneet lentoliikennettä muun muassa Puolassa, Tanskassa, Saksassa ja Baltian maissa. Liettuan viranomaiset epäilevät, että sääpalloja käytetään salakuljetukseen – erityisesti Valko-Venäjältä tuotavien savukkeiden kuljettamiseen EU:n alueelle, jossa tupakkatuotteiden hinnat ovat huomattavasti korkeammat.

Vilna syyttää Valko-Venäjän presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa – Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheistä liittolaista – siitä, ettei tämä ole ryhtynyt toimiin ilmatilaloukkausten estämiseksi. Liettuan maaperälle on aiemminkin laskeutunut vastaavia palloja, osa jopa lentokenttien läheisyyteen. Maan rajavartijoilla on ollut oikeus ampua sääpalloja alas jo vuodesta 2024 lähtien – käytäntö, jonka myös Britannia on sittemmin ottanut käyttöön sotilastukikohtiensa suojaksi.

Tilanne kärjistyi entisestään torstaina, kun kaksi venäläistä sotilaskonetta – Su-30-hävittäjä ja IL-78-ilmatankkauskone – lensivät Liettuan ilmatilaan Kaliningradin alueelta. NATO reagoi nopeasti ja lähetti kaksi Eurofighter Typhoon -hävittäjää Baltian ilmapartiopalvelustaan torjumaan tunkeutumisen.

Liettuan toimet ilmatilansa suojaamiseksi heijastavat kasvavaa huolta hybridivaikuttamisesta ja rajaturvallisuudesta Itä-Euroopassa. Sääpallojen käyttö salakuljetuksessa on uusi ilmiö, joka yhdistää teknologian, geopolitiikan ja rikollisuuden yllättävällä tavalla.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: