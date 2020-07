Sachsenin suojelupoliisissa tuulee

Erimielisyydet AfD:n poliitikkojen tutkinnasta ovat aiheuttaneet Sachsenin suojelupoliisin päällikön vaihtamisen. Osavaltion hallitus tiedotti asiasta kesäkuun lopussa. Päätös tuli voimaan 1. heinäkuuta. Tähän asti kerätty tieto AfD:n toimijoista tuhotaan oikeusvarmuuden turvaamiseksi.

Kahdeksan vuotta paikallista suojelupoliisia johtanut Gordian Meyer-Plath siirtyy toisiin tehtäviin. Lopullisena aiheena pidetään, että hän kieltäytyi kertyneiden AfD-tietojen tuhoamisesta.

Tiedotustilaisuudessa 3.7. olivat läsnä Sachsenin sisäministeri Roland Wöller (CDU) ja uusi suojelupoliisin päällikkö Dirk-Martin Christian. Hän siirtyi tehtävään viraston sisäisen tarkastuksen johtopaikalta. Wöller sanoi, että tietojen keräämiselle kansanedustajien toiminnasta vallitsevat ankarat säännöt.

– On oltava selvä näyttö siitä, että edustaja toimisi vapaan ja demokraattisen järjestelmän vastaisesti luottamustoimessaan, tai taistelisi aktiivisesti ja aggressiivisesti järjestelmää vastaan, määritteli sisäministeri. Hän viittasi Thüringenin nykyisen pääministerin Bodo Ramelowin (Linke) tapaukseen 2013. Tämä oli liittopäiväedustajana joutumassa Saksan suojelupoliisin tutkintaan. Korkein oikeus kuitenkin kumosi valvontapyynnön.

Media Saksassa pohtii, oliko vaihdoksella muitakin syitä kuin viraston toiminnan epäpätevyys. Siihen viitataan sinänsä suorasukaisesti. Sisäinen tarkastus oli toistuvasti pyytänyt tietoja viime aikoina tehostuneesta AfD:n edustajien valvonnasta, mutta niitä ei ollut toimitettu. Kyse oli puolueen edustajasta europarlamentissa, neljästä maapäiväedustajasta ja kolmesta liittopäiväedustajasta. Tutkittavat kuuluvat väitettyihin puolueen äärisiiven edustajiin.

Wöller arvosteli viraston aiempaa toimintaa ankarasti, jopa oikeudenvastaisista menettelytavoista. Vihreiden maapäiväedustaja Valentin Lippmann on mediassa yhtynyt arvosteluun. Hän huomautti, ettei taistelussa oletettuja perustuslain vastustajia kohtaan voida käyttää perustuslain vastaisia menetelmiä.

Tapaus on kuitenkin mutkikkaampi. Meyer-Plath on vuosien mittaan saanut moitteita välinpitämättömyydestä äärioikeiston suhteen. Suojelupoliisi oli määritellyt Chemnitzin 2018 tapahtumien aikaisen solidaarisuuskonsertin äärivasemmistolaiseksi. Siitä päällikkö sai pyyhkeitä. Epäilyksiin on yhdistetty jäsenyys veljeskunnassa (Burschenschaft) Marchia Bonn, johon ”Vanha herra” on kuulunut opiskeluajoista lähtien.

AfD:n toiminnan valvonnan viime syksystä alkanut reipas laajeneminen on ilmeisesti aiheuttanut ongelmia suojelupoliisissa muuallakin. Valvonta on ollut eriasteista ja -tasoista. Brandenburgin AfD on järjestönä paikallisen viraston valvonnassa. Järjestön puheenjohtajaan Andreas Kalbitziin kohdistuu erityinen painostus.

Puolueen sisäinen verkosto ”Flügel” ja sen keskeiset toimijat ovat erikseen valvonnassa koko maassa. Saksan supo ei usko verkoston lakkauttaneen toimintaansa. Thüringenissä harjoitetaan valikoivaa valvontaa. Huomio on keskittynyt itäisen Saksan osavaltioihin. Sachsenin ja Sachsen-Anhaltin suojeluvirastot ovat ilmoittaneet, että ne eivät lähde AfD:n toimintaa järjestönä tutkimaan.

